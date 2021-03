L’influenza del cinema negli altri settori dell’intrattenimento

di: Francesco Accardi - del 2021-03-20

Sono decenni che il cinema influenza gli altri settori dell’intrattenimento. Il mondo dei videogiochi, quello del gioco d’azzardo e quello delle serie TV, sempre più spesso attingono a piene mani dal mondo del cinema, con ottimi risultati e grandi riscontri di pubblico.

Cinema, videogame e gioco d’azzardo

Se ci fermiamo per un attimo a riflettere, risulta incredibile pensare quale influenza abbia ancora il cinema nella cultura di massa, anche in una società tecnologica e digitalizzata come quella attuale. Lo straordinario successo delle pellicole prodotte dai grandi registi contemporanei come Scorzese, Nolan, Cameron e Tarantino ci raccontano di un fenomeno che continua a riscuotere un enorme successo di pubblico, nonostante il particolare periodo storico che stiamo vivendo abbia minato le certezze anche del settore cinematografico.

Che si tratti di film fantasy, storici, thriller o di avventura, i film continuano a influenzare la cultura di massa e, di conseguenza, anche gli altri settori dell’intrattenimento che spesso non si lasciano sfuggire l’occasione di attingere a piene mani dalle pellicole hollywoodiane. A dire il vero, la recente trasposizione del videogioco "The Last Of Us", analizzata da https://www.corriere.it/ , ci racconta di come il successo dei videogame abbia fatto sì che sempre più spesso siano proprio i film a ispirarsi a videogiochi di successo, come riporta https://www.lastampa.it/ , e quando ciò è avvenuto si è trattato di autentici capolavori.

Quello dei videogame, a ogni modo, non è l’unico settore dell’intrattenimento legato a doppio filo al mondo del cinema e negli ultimi anni tale tendenza è stata registrata anche nell’universo del gioco d’azzardo. Agenzie come https://news.winbet.it/ sono da sempre influenzate dal cinema e offrono agli utenti la possibilità di intrattenersi con numerosi giochi e slot machine a tema cinematografico, con le slot di Lara Croft, Dracula, Hercules e Jumanji che sono tra le più apprezzate in assoluto.

I cinema verranno soppiantati dallo streaming?

Il particolare periodo storico che stiamo vivendo ha cambiato in modo profondo le abitudini di tutti noi e uno dei settori che ha risentito maggiormente di questi cambiamenti è stato sicuramente quello cinematografico.

La chiusura delle sale ha sconvolto il calendario delle uscite di diversi titoli attesi nel 2020 e la sensazione è che tale tendenza perdurerà anche per tutto il corso del 2021. Il cinema, però, attraversava un periodo difficile anche prima degli ultimi avvenimenti e la responsabilità di tale flessione è dovuta all’avvento dello streaming che ha letteralmente rivoluzionato il mondo della cinematografia e delle serie televisive.

Sono sempre di più le imprese cinematografiche che decidono di far uscire i propri prodotti contemporaneamente nelle sale e in streaming e uno degli esempi più paradigmatici in tal senso è sicuramente il film “The Irishman” di Martin Scorzese recensito da https://www.globalist.it/ e uscito in contemporanea sia su Netflix che nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Queste nuove formule sono state accolte con favore ed entusiasmo dagli appassionati che sono così messi in condizione di scegliere liberamente il proprio “strumento” di intrattenimento preferito. Nonostante la rivoluzione tecnologica stia causando un vero e proprio terremoto in tutto il mondo dell’intrattenimento, la sensazione è che per lo streaming sarà difficile, se non impossibile, avere la meglio del cinema, luogo dal fascino unico e intramontabile.