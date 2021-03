Un saluto “speciale” degli amici in ricordo di Gaspare Allegra. Un post sui social per ricordare l’amico scomparso

del 2021-03-28

Oggi alle 14 una commemorazione speciale per Gaspare Allegra. I suoi amici lo hanno ricordato sui Social pubblicabdo su Facebook e Instagram una sua foto con gli hashtag: #GaspareXsempreConNoi #ilpiùbelRegaloSeiTU #GaspareNoiCiSiamo.

L’obiettivo è stato quello di manifestare tutto l’affetto e la vicinanza a Gaspare e alla sua famiglia in considerazione anche del divieto dei funerali imposto dalla Questura di Trapani.

Gaspare viene da tutti ricordato come una persona leale, socievole, allegra e sempre disponibile. In tantissimi hanno aderito a questa iniziativa che, seppur solo attraverso i social, ha espresso tutto l’affetto che in tanti nutrivano verso Gaspare Allegra.