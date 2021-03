Come fare soldi con i bonus del casinò

di: Francesco Accardi - del 2021-03-29

Quasi tutti i casinò online come casino hanno una sorta di bonus di benvenuto per aiutarti ad iscriverti e ad usare il loro sito web rispetto ai loro concorrenti. Con un po' di pensiero e ingegno, possiamo prendere questi bonus del casinò per i nuovi giocatori e convertirli in contanti da ritirare. Per cercare di mantenere i clienti, casino offre bonus migliori del normale. Questo è un ottimo momento per cercare di ottenere alcuni bonus del casinò , soprattutto perché tutti abbiamo bisogno di fare più soldi!

• 1 - bonus del casinò non è senza rischio

• 2 - Matematica - Come la magia del casinò fa soldi

• 3 - Più giochi, più ti avvicini al tuo obiettivo

• 4 - Quali sono i limiti della casa dei diversi giochi del casinò ?

• 5 - Come funzionano i bonus del casinò

• 6 - Come facciamo soldi con i bonus del casinò

• 7 - Dove trovare i migliori bonus del casinò

• 8 - Ci sono molti tipi di bonus al casinò

• 9 - LINK UTILI

• 10 - FAQ

I bonus del casinò non sono senza rischi

Fare soldi con i bonus di casino non è senza rischi. Ma questo non significa che non possano essere redditizie e che non valga la pena farle. Chiamiamo questa nozione EV (valore atteso). Usando la matematica, possiamo calcolare quanti soldi guadagneremo in media dal premio. Perché questo non è privo di rischi? A causa della varianza. Ogni volta guadagniamo un importo leggermente diverso, ma a lungo termine, la media è l'EV. Se capite cosa voglio dire, sentitevi liberi di passare alla sezione su come funzionano i bonus di casino.

Matematica -Come il casinò guadagnare soldi

Diciamo che lanciamo una moneta e, siccome siamo persone divertenti, scommettiamo anche su di essa.

Se si scommette 1 sterlina per lancio.

• Io vinco €1 e tu perdi €1 se la moneta cade su testa.

•Tu vinci €1 e io perdo €1 se la moneta gira.

Questo è quello che chiamiamo fair play. C'è un rischio - potremmo giocare 100 lanci e potrei perdere soldi, o potrei vincere soldi. Ma in ogni caso, è solo una questione di fortuna. Statisticamente, non ho più probabilità di vincere che di perdere. C'è un 50% di possibilità che io vinca ogni tiro e un 50% di possibilità che io perda ogni tiro. Non è così che si fa in un casinò di magia. Il casinò ha un vantaggio.

Cambiamo leggermente le regole:

• Io vinco €1 e tu perdi €1 se la moneta cade su testa.

• Tu vinci 1,10 € e io perdo 1,10 € se la moneta gira.

Non è un gioco leale. C'è sempre un rischio - potremmo giocare 100 lanci e potrei vincere dei soldi. Ma è più probabile che perda. Per ogni pareggio, mi aspetto di perdere 5 pence. Usiamo spesso questa parola "aspettarsi" quando si tratta di vincere soldi con i bonus del casinò . Significa la media a lungo termine.

Questo numero diventa quello che chiamiamo il margine della casa. Per ogni sterlina scommessa, ci aspettiamo di perdere 5 pence. Se giochiamo 1.000 lanci, avrò puntato 1.000 € e mi aspetto di perdere 50 € (1.000 x 5p).

Più giochi, più ti avvicini al tuo obiettivo

Ora stiamo diventando un po' più complicati. Più a lungo gioco, più soldi rischio di perdere. Non ho intenzione di spiegare la matematica qui, ma più di un lancio di moneta, le mie possibilità di andare via con un profitto sono del 50%. La moneta può essere testa o croce.

Su 100 lanci di moneta, le mie probabilità di fare un profitto sono scese al 31,7%, o quasi un terzo delle possibilità, che è ancora piuttosto alto. Potrei decidere che mi sento particolarmente fortunato e prendere quel terzo di possibilità. Ma con oltre 6.000 lanci di moneta, le mie possibilità di andarmene con un profitto scendono solo dell'1%.

È così che un casinò di magia fa soldi. Se 60 persone giocano nel tuo casinò di magia e ognuno gioca il lancio della moneta 100 volte, ogni persona ha il 31,7% di possibilità di andare via con un profitto. Ma poiché il casinò gioca 6.000 volte in totale, ha solo il 50/50 di possibilità di non fare profitti. Un modello di business piuttosto intelligente.

Quali sono i limiti del banco dei diversi giochi del casinò ?

Ora non si può giocare il nostro lancio della moneta in un casinò , quindi applichiamo questo concetto a due veri giochi di casinò . Roulette. È un gioco molto semplice che quasi tutti capiscono.

Ci sono 36 numeri senza lo zero. Di questi, 36 - 18 sono rossi e 18 sono neri. Il numero zero non è né rosso né nero. Ogni volta che la ruota gira, c'è un'uguale possibilità che la pallina atterri su uno dei numeri da 0 a 36. Se scommetti sul rosso e questo sale, ti viene restituita la puntata. Quindi una scommessa da 1 sterlina vincerà 1 sterlina. C'è una probabilità di 18 su 37 che appaia un colore rosso. Questo significa che hai il 48,6% di possibilità di vincere e il 51,4% di perdere.

Per sempre, una scommessa da 1 sterlina ci fa perdere 2,8 pence. Questo è il margine della casa. È piuttosto basso. Ma la roulette non è il gioco di casinò che ha il margine della casa più basso. Questo premio va a ....Blackjack.

Dimenticate il conteggio delle carte o qualsiasi cosa abbiate visto nei film, il blackjack di base è il gioco di magia del casinò con il più piccolo margine della casa.

Ci sono molte regole diverse per il blackjack, e il margine della casa dipende sia da queste regole che dalla perfetta strategia del giocatore. Ma la maggior parte dei giochi di blackjack hanno un margine della casa di circa 0,5 pence per 1 € di scommessa (0,5%).

Pensiamoci, lo 0,5%. È così basso! È l'equivalente del lancio di una moneta con le regole:

• Io vinco €1 e tu perdi €1 se la moneta cade su testa.

• Tu vinci 1,01 € e io perdo 1,01 € se la moneta gira. Se avessimo giocato 1.000 mani di blackjack a €1 per scommessa, avremmo puntato €1.000 e ci saremmo aspettati di perdere solo €5.

Come funzionano i bonus del casinò Grazie per aver partecipato a tutto questo. Ora che le basi sono state esposte, parliamo delle cose succose. Come possiamo effettivamente fare soldi con i bonus del casinò . Proprio come con le scommesse abbinate, la maggior parte dei casinò magici offrono ai nuovi giocatori un incentivo per iscriversi e giocare al loro casinò magico. Purtroppo, a differenza delle scommesse abbinate, non c'è modo di coprire le scommesse. Ma possiamo usare questa conoscenza del margine della casa per volgere le cose a nostro favore. Se il bonus è buono, possiamo aspettarci di vincere soldi. Diamo un'occhiata a un bonus attualmente offerto da William Hill sul loro casinò live . Per ottenere il bonus, dobbiamo depositare 25 € e poi piazzare una serie di scommesse per un totale di almeno 200 €. Quando abbiamo raggiunto questo obiettivo e contattiamo il supporto clienti, viene aggiunto un bonus di 25€, che siamo poi liberi di ritirare con ciò che rimane del nostro deposito iniziale.

Come facciamo soldi con i bonus del casinò

200 sembra molto, ma dopo quello che abbiamo imparato sui bordi della casa e sul blackjack, non dovrebbe essere troppo male. Non dimenticate che il blackjack ha un margine dello 0,5%. Su 200 € scommesse, ci aspettiamo di perdere solo 1 sterlina, il che significa che ci aspettiamo di tenere 24 € del bonus! Questo è ciò che stiamo aspettando.

• Depositiamo €25 nel casinò William Hill Live .

• Abbiamo scommesso 2001 €. Alla fine abbiamo perso 1 sterlina e ci sono rimaste 24 €.

• Un bonus di 25€ viene aggiunto al nostro saldo.

• Ritiriamo il nostro saldo di 49 € (24+25 €).

• Abbiamo ottenuto un profitto di 24 €.

Ma c'è un rischio. C'è la possibilità di perdere più di una sterlina, o anche più del valore del premio. Se usiamo tutte quelle 25 €, dovremo depositare di più per completare la scommessa. Non entreremo nella matematica della varianza. Ma capite questo. Il blackjack ha un vantaggio dello 0,5% sulla casa e una deviazione standard di 1,15.

Questo significa che con una scommessa di 1€, c'è il 95% di possibilità di vincere tra 7,75 e 40,25€. Ma significa anche che c'è un 7% di possibilità di fare una piccola perdita. Questa è l'essenza dei pagamenti dei bonus del casinò . Semplicemente, fai pendere la bilancia a tuo favore. Siti web come Oddsmonkey e Profit Accumulator (di cui parleremo più avanti) offrono calcolatori per calcolare la tua varianza e il margine della casa da diversi giochi di casinò. Offrono anche dei calcolatori di strategia per aiutarti a giocare in modo ottimale.

Whew. Così, dopo tutte queste spiegazioni, i passi effettivi erano molto semplici.

Ma abbiamo dovuto entrare in tutti questi dettagli perché vi permetterà di guardare le offerte più avanzate e approfittarne anche. Ogni bonus del casinò ha diversi requisiti e devi essere in grado di determinare la strategia per ottenere il più alto "profitto atteso" o il miglior ritorno sul bonus. Il che ci porta alla parte più difficile del fare soldi con i bonus del casinò .

Dove trovare i migliori bonus del casinò Puoi fare questa offerta William Hill Live casino solo una volta, quindi per continuare a vincere soldi devi trovare altre offerte. E la sfortunata verità è che per più bonus di casinò , non è redditizio fare soldi da loro. Bisogna trovare i diamanti nel grezzo. Puoi farlo esattamente come faresti con le scommesse sportive.

E infatti, se avete mai fatto scommesse pari-mutuel, probabilmente conoscete già le due scelte seguenti:

• Controlla manualmente i termini e le condizioni del casinò e dei siti di bonus.

• Paga per un servizio di bonus di casinò che trova offerte per te.

Il 95% delle persone paga per un servizio. Rispetto all'EV, è possibile rendere i servizi a buon mercato, ti danno una lista di offerte da guardare e ti fanno notare eventuali scappatoie pericolose nei termini e condizioni. I miei due servizi a pagamento preferiti per i bonus del casinò sono Oggi, sono entrambi abbastanza simili, con offerte in gran parte identiche, ma diverse comunità, siti web e servizio clienti. Entrambi hanno account gratuiti che si possono provare. Quindi ti consiglio di iscriverti a entrambi e di scegliere quello che ti piace di più.

Ci sono molti tipi di bonus del casinò

Concludiamo dicendo che ci sono molti tipi diversi di bonus di casinò e tutti hanno modi leggermente diversi di sfruttarli al meglio. Ora dovresti capire il concetto di valore atteso e quindi guadagnare con i bonus del casinò . Hai una guida per avvicinarti al tuo primo bonus e hai un sacco di risorse per aiutarti a ricercare e trovare nuove offerte. Buona fortuna!