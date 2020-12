Covid, bollettino dell'Asp. Ecco la situazione ad oggi in Provincia di Trapani

del 2020-12-02

Aggiornamento casi Covid in Provincia di Trapani: Trapani 562, Marsala 548, Mazara del Vallo 464 , Alcamo 371, Castelvetrano 213 (+2) Erice 106, Castellammare del Golfo 78 , Partanna 58, Paceco 53, Valderice 53, Custonaci 32, Petrosino 40, Campobello di Mazara 37, Salemi 37, San Vito Lo Capo 24 , Pantelleria 24, Gibellina 15 , Calatafimi-Segesta 11, Salaparuta 6, Santa Ninfa 4, Favignana 3 Buseto Palizzolo 7 , Vita 2, Poggioreale 1. Deceduti: 79. Guariti: 1748 (+82 rispetto a ieri). Ricoverati in terapia intensiva 21. Ricoverati non in terapia intensiva del territorio: 94.