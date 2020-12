Alla "scoperta" dei legumi. Ecco perchè sono importanti nella nostra alimentazione

del 2020-12-06

In foto: legumi (ph. cure-naturali.it)

I legumi sono sicuramente un elemento imprescindibile della nostra alimentazione.

Il consiglio è di inserire almeno 3 volte alla settimana un buon piatto di pasta e legumi o vari cereali come orzo, malto, avena oppure couscous con verdure o anche un semplice minestrone casalingo. Una buona e calda zuppa fa bene allo spirito, ma sicuramente sempre alla salute. Ne esistono alcune che non dovrebbero mancare mai in tavola e che non richiedono troppo impegno: anche gli ingredienti si caratterizzano per la loro semplicità e facile reperibilità.

Ecco perché le zuppe fanno bene e sono perfette nell’alimentazione di tutti.

Nutrimento: le zuppe con i legumi o carni, sono fonte di proteine, fonte di antiossidanti e molto spesso di ortaggi e verdure antitumorali; dunque, sono l'ideale per fare un pieno di vitamine A e C, sali minerali e fibre. Idratanti: sono a base di brodo e verdure, ricche di acqua, forniscono quindi un grande apporto di liquidi, anche nei periodi freddi quando sentiamo meno lo stimolo della sete e assumiamo meno acqua.

Economiche: sono il piatto popolare per eccellenza e in effetti si preparano con ingredienti poco costosi, però ricchi di gusto e nutrimento. Ideale e anti-spreco infatti è utilizzare nelle zuppe di verdura gli scarti degli ortaggi (foglie appassite e verdure molto mature) che non sono più così appetitose e fragranti da crude. Leggere: le zuppe sono leggere in tutti i sensi; per la linea, perché sono ipocaloriche; per l'intestino, perché sono facilmente digeribili; e per il nostro fisico, perché saziano senza appesantirci

Fantasiose: esistono mille ricette e altrettante varianti delle zuppe. Anche quando gli ingredienti sono gli stessi, è difficile che il gusto sia uguale. Sono un piatto in cui possiamo veramente dar libero sfogo alla nostra fantasia, sperimentando sempre nuovi abbinamenti, per la gioia del nostro palato.

Per tutti: la zuppa va bene ad ogni età; può essere un ottimo modo per mascherare le verdure e farle così mangiare ai bambini. È perfetta per gli anziani che hanno problemi di masticazione o inappetenza. E in generale è squisita per chiunque, anche in primavera quando il nstro corpo inizia ad ever bisogno di una maggiore idratazione.

Dottoressa Graziella Palermo Biologa Nutrizionista