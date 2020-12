IMU: decadenza dei termini per l'accertamento. Nel 2020 scadranno i termini per il 2015

di: Antonino Pernice - del 2020-12-17

Ai sensi dell’art.1, comma 161, Legge 296/2006, (legge finanziaria 2007), per gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 d.lgs. 472/1997, e successive modificazioni.”

Quindi, per gli enti locali, i termini per la notifica degli atti impositivi sono unificati, nel senso che, per qualsiasi tributo: IMU, TASI, TARI, imposta sulla pubblicità ecc., e per qualsiasi violazione (di omesso versamento, omessa dichiarazione, infedele dichiarazione), opera il termine quinquennale, a differenza di ciò che accade per imposte sui redditi, IVA e IRAP.

Si evidenzia che secondo il comma 163, dell’art.1, stessa legge 296/2006, “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.”.

Cioè, è cambiata la modalità di riscossione degli importi intimati (soggetta a prescrizione e non più alla decadenza dell’art. 1 comma 163 della L. 296/2006), ma i termini di accertamento sono rimasti invariati.

Entro fine anno vanno notificati gli accertamenti sull’anno 2015.

Si evidenzia che per la fiscalità locale non trova applicazione l’art.157, comma 1, D.L. nr.34/2020, secondo cui, per gli atti impositivi in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, l’atto va emesso entro fine anno ma notificato nel corso del 2021 (art.157, comma 7-bis, DL 34/2020).

Pertanto, ai fini IMU, gli accertamenti in scadenza vanno emessi e notificati entro il 31 dicembre 2020.