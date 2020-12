Cvetrano, tentativi di truffa e false letture del gas segnalate dai nostri lettori

di: Doriana Margiotta - del 2020-12-17

(ph. Trevisooggi.it)

Una nostra lettrice di Castelvetrano, ha segnalato alla Redazione, un accaduto che l'ha messa in allarme. Ieri in tarda mattinata ha bussato alla sua porta una donna di circa 30 anni, bionda e ben vestita, che si è spacciata per un'impiegata del comune e ha chiesto di entrare in casa per controllare il nuovo contatore del gas.

Non avendo nessun tesserino di riconoscimento, né una cartella con dei documenti inerenti l'istallazione del contatore elettronico, la nostra lettrice Debora si è rifiutata di farla accomodare. Di tutta risposta, la signorina è andata su tutte le furie, inveendole contro e dopo una serie di insulti è scappata.

Debora ha saputo che la stessa cosa è successa a molti dei suoi vicini, che per fortuna non sono cascati nel tranello. Questa giovane ragazza non è ovvviamente un'impiegata comunale e il suo intento è quello di entrare in casa della gente, probabilmente per derubare.

Le truffe di questo genere sono all'ordine del giorno, e le segnalazioni di questo tipo sono innumerevoli. L'arma più efficace per difenderci è la diffidenza e la prudenza.