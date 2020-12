CVetrano, partecipazione dell’I.C. Capuana/Pardo al Natale digitale 2020

di: Comunicato Stampa - del 2020-12-17

In occasione delle festività natalizie ormai prossime l’I.C. Capuana/Pardo di Castelvetrano ha partecipato all’iniziativa promossa dal Ministero dell’istruzione Natale digitale 2020. L’evento ha avuto la finalità di diffondere l’educazione digitale a scuola attraverso uno streaming a cui hanno assistito le scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione, e che ha rappresentato anche l’occasione per gli auguri natalizi alla comunità scolastica.

La diretta ha sviluppato il tema natalizio in chiave multimediale e digitale. Sono state trasmesse scene di un robot programmato dalle studentesse e dagli studenti, cartoline natalizie in realtà virtuale, panettoni realizzati con le stampanti 3D, decorazioni natalizie realizzate con il coding, bigliettini di auguri recapitabili con gli ologrammi, abiti digitali per le feste.

Nel corso dell'iniziativa si sono collegate, in diretta, scuole del primo e del secondo ciclo, scuole in ospedale e in carcere, centri per l'educazione degli adulti, che hanno proposto attività didattiche ispirate al Natale e realizzate con le nuove tecnologie.

E’ stato acceso un albero formato da oltre 6.000 led all'interno di schede programmate a distanza dagli studenti, sono state proposte sfide di storytelling dedicate a Gianni Rodari con l’accompagnamento di musiche natalizie digitali, animazioni e giochi interattivi. Sono stati inoltre prodotti dolci natalizi con la cucina digitale.

Questo evento conclude un periodo che la scuola ha saputo affrontare, reinventandosi proprio grazie alle nuove tecnologie e con la consapevolezza di essere sempre pronti a cogliere le sfide che la vita pone di fronte, con coraggio e capacità di adattarsi alle circostanze.

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Anna Vania Stallone coglie l’occasione per rivolgere alla comunità scolastica i suoi migliori auguri per un sereno Natale ed un felice 2021 con la speranza che il nuovo anno possa rappresentare una vera ed autentica ripartenza per tutti.

Giovedì 17 dicembre 2020 ore 10.00:

-10.00 Apertura Natale Digitale 2020 Saluti istituzionali

-10.15 ACCENDIAMO L'ALBERO! Accensione dell'albero di Natale interattivo con le scuole del primo ciclo

BABBO ROBOT Auguri in byte

-10.30 CHRISTMAS STORVTELLING Laboratorio di scrittura creativa a distanza

PANETTONI IN 3D Laboratorio di cucina e stampa digitale in collegamento con gli Istituti alberghieri

RACCONTO DI NATALE Laboratorio di narrativa digitale dalla scuola in carcere

SUONI SOTTO L'ALBERO Schede programmabili, musica e voci

RAP NATALIZIO Musica e creatività per le scuole

-10.50 XMAS CODING LAB Auguri in coding: decorazioni natalizie con schede programmabili

MAGIE VIRTUALI Cartoline natalizie in realtà aumentata

OLOGRAMMI DI AUGURI Tecnologia e didattica dalla scuola in ospedale

REGALI DIGITALI Racconti a sorpresa dagli studenti della scuola per gli adulti

-11.10 CIAk DI NATALE Omaggio a Rodari con un interprete d'eccezione

CINELAB Tecniche di ripresa e di animazione

UN GIOCO AL GIORNO Calendario digitale in attesa del Natale

DIGITAL #FASHION Moda e digitale: progetti e produzioni, buone pratiche dalle scuole

CHRISTMAS STORVTELLING Conclusione del laboratorio di scrittura creativa a distanza

DOLCE NATALE....

-11.45 IL CORO CHE NON C'E' Jingle Bells: le voci degli studenti si uniscono on line.