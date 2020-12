CVetrano, ok dal Comune a lavori da 80 Mila Euro per adeguamento aule scolastiche all'emergenza Covid-19

di: Redazione - del 2020-12-17

Qualche giorno fa il Comune di Castelvetrano aveva pubblicato una Richiesta di offerta per l'affidamento dei lavori di “interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19”.

Dopo un esame delle offerte economiche pervenute, l’offerta migliore risulta quella presentata dell’operatore economico Turismo Egadi s.r.l., con sede a Favignana Piazza Matrice 77 con il ribasso del 28,5810% e per un importo contrattuale pari ad €. 82.268,74 di cui €. 78.622,78 per lavori ed € 3.645,96 per oneri della sicurezza oltre Iva per legge