Imprenditore castelvetranese stroncato dal Covid. Non ce l’ha fatta dopo un mese di ricovero

del 2020-12-20

Ci giunge notizia della morte di Mario Ferro sessant’anni, da qualche mese in pensione, da sempre nelle attività commerciali dei supermercati che gestiva in via Sapegno e in piazza Dante.

E’ morto presso l’ospedale di Marsala dove da circa un mese l’ottava contro il Covid poi la speranza di averlo superato e oggi la triste notizia della sua dipartita. Una persona a modo, gentile, amata da tutti. Lascia un grande vuoto in famiglia nei suoi dipendenti e in tutti coloro che ne hanno apprezzato il carattere gioviale. Alla moglie e ai figli le condoglianze della nostra Redazione e in particolare dal nostro direttore che lo conosceva da tempo.