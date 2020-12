Istituto "G. B. Ferrigno V. Accardi": aperte le iscrizioni per i corsi serali

del 2020-12-19

L'istituto "G. B. Ferrigno V. Accardi" istruzioni tecnica e professionale di Castelvetrano, comunica che sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2021 /2022 per i corsi serali per il conseguimento del diploma in costruzioni, ambiente e territorio (ex geometra).

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il giorno 25 gennaio 2021, per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'istituto tecnico G. B. Ferrigno di Castelvetrano via Giovanni Gentile oppure presso l'istituto tecnico per geometri di Campobello di Mazara sito in via Roma,oppure telefonando ai seguiti numeri 0924 81151/3887369614(prof. Alessio Lo Presti) indirizzo email [email protected] it.