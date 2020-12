Bollettino Asp sui casi positivi in calo in Provincia di Trapani. Diminuiscono i positivi anche a CVetrano

del 2020-12-28

Coronavirus, ecco la situazione dei positivi ad oggi in Provincia di Trapani. Totale 1137 così distribuiti: Alcamo 132, Buseto Palizzolo 1, Calatafimi-Segesta 6, Campobello di Mazara 16, Castellammare del Golfo 14; Castelvetrano 59, Custonaci 6, Erice 55; Favignana 14; Gibellina 14, Marsala 208, Mazara del Vallo 285, Paceco 29, Pantelleria 2, Partanna 25, Poggioreale 1, Salaparuta 4, Santa Ninfa 0; Salemi 4, Trapani 224, Valderice 29; Vita 0, San Vito Lo Capo 7, Petrosino 12.

I ricoverati in terapia intensiva sono 12, ricoverati non in terapia intensiva 95.

Totale deceduti 126, totale guariti: 4537.