Le telecamere di Striscia la Notizia a CVetrano per denunciare lo stato di degrado presso l’ex cementificio CVetrano Selinunte

del 2021-01-05

Le telecamere di Striscia la Notizia a Castelvetrano presso l’ex cementificio “Castelvetrano Selinunte”. Intervistato il Presidente di Libera Salvatore Inguì e Leonardo Narciso. Oggetto del servizio lo stato di degrado in cui vivono da tempo diversi lavoratori migranti nonostante da anni anche i residenti denuncino una situazione ai limiti della vivibilità e nonostante le ordinanze di sgombero emesse dal Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano. Una questione spinosa resa ancora più delicata dall’emergenza Covid-19. Nei pressi del campo è difficile se non impossibile il rispetto delle misure minime previste per evitare la diffusione del contagio.