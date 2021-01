Il nuovo libro di Paola Grassa, Cantami Musa

di: Giuseppe L. Bonanno - del 2021-01-11

Paola Grassa, laureatasi col massimo dei voti in Lettere Classiche presso l’Università di Palermo, ha insegnato per un trentennio Lettere Italiane e Latine nei Licei. Lasciato l’insegnamento, ha pubblicato l’opera satirica Elogio del fumo, i romanzi L’isola delle Amazoni e Le Spighe di Rut e una raccolta di liriche, Canti dall’Isola.

Nel 2000 esce La Malophoros di Selinunte. Mistero, mito, poesia, una monografia sui riti misterici dell’area della Gaggera, che è valsa a richiamare attenzione e interesse su siti archeologici generalmente esclusi dagli itinerari turistici; nel 2011 Selinunte, la sfida della bellezza. Dalla valle dei megara alla collina orientale; nel 2019 il racconto Il sogno di Giona.

Nel dicembre 2020, presso Lithos di Castelvetrano è stato pubblicato il nuovo libro, Cantami Musa. Poesie in dialetto e versi sparsi in lingua, con prefazione di Enza Accardo.

Spicca in IV di copertina la prima quartina di Cantami musa, poesia inserita al centro della raccolta, come altre scritta in siciliano e tradotta in italiano.

Cantami musa, Selinunti antica

Tu chi mi veni nsonnu a visitari

Cantami li to templi lu to mari

Cantami lu to suli senza uguali

Un amore per Selinunte che si era già evidenziato nei due saggi dedicati alle rovine dell’antica città; amore che si estende al suo paese con la poesia Lu me paisi, nella quale si cita comunque la matri Selinunti; a tutta la Sicilia, agli amici, ai parenti.

Ma è proprio Selinunte al centro delle sue attenzioni, anche con le altre poesie ‘Na mezza ballata pi Selinunti e A Selinunti, la bedda addummisciuta. Un lungo percorso amoroso dunque per Selinunte, ma anche di impegno e conoscenza.

Un percorso poetico, nonché di impegno didattico, scientifico e civile, che ha caratterizzato prima l’insegnamento e poi la produzione letteraria di Paola Grassa.