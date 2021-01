"Attenzione a quando vi fermate al semaforo di Triscina". Segnalazione di un lettore dopo un forte spavento

di: Redazione - del 2021-01-12

Nel mirino della delinquenza, ancora Triscina. Secondo una testimonianza diffusa sui social, la scorsa settimana, lungo la strada SP81 che conduce da Castelvetrano a Triscina, malviventi avrebbero tentato di aprire la portiera di un’auto ferma al semaforo. Scongiurato il furto per fortuna, ma il conducente dell’auto si è preso un bello spavento, che potrebbe riproporsi a qualche altro malcapitato.

Purtroppo, ogni anno, durante l’inverno, la delinquenza prende campo nella frazione, approfittando della poca gente in giro. Numerosi sono stati i furti nelle abitazioni, che la redazione di Castelvetranonews ha raccontato: c’è chi ha ritrovato la propria abitazione senza nemmeno gli infissi o chi ha trovato la dispensa vuota.

Poco importa quale sia la nazionalità dei malviventi. Sui social, la discussione si è infervorata. Facile per una parte di popolazione pensare che il male venga sempre da chi è straniero, sia esso “nero” o “dell’Est”. La verità invece, è abbastanza più semplice: chiunque ruba, è un delinquente. Ruba il rumeno, come il tunisino, come l’italiano.

Sarebbe invece auspicabile che, si intensifichino i controlli del territorio, affinchè nessun malintenzionato possa pensare che, Triscina sia una “terra franca” da poter spogliare.