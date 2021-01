Castelvetrano piange Maria Di Girolamo. Lunedì i funerali

del 2021-01-09

Dopo aver combattuto strenuamente contro la malattia del secolo ci ha lasciato a soli 69 anni Maria Di Girolamo in Fontana. Aveva lavorato per 36 anni presso il Parco archeologico di Selinunte ed era sempre vicina ai ragazzi che recitavano con Lory, la figlia. Non ha voluto mancare anche all’ultimo spettacolo a Triscina sulla sedia a rotelle sempre con il suo ottimismo e il sorriso sulle labbra come tutti i ragazzi della compagnia Araba Fenice la vogliono ricordare.

I funerali si svolgeranno lunedì alle 10,30 presso la Chiesa di San Giovanni. A Lory Fontana e ai suoi fratelli le condoglianze della nostra Redazione.