Tresette col morto: tutto quello che devi sapere su una delle varianti più conosciute

del 2021-01-15

(ph. Ilse Orsel)

In periodo di festività, ma non solo, gli italiani sfoderano alcune fra le loro migliori abilità nel gioco delle carte. Un gioco largamente conosciuto e apprezzato, uno di quelli che ha fatto breccia nel cuore dei più appassionati è il tresette. Esiste anche una sua variante di cui vale la pena approfondire: il tresette con morto.

Prima di occuparci della differenza fra tresette normale e tresette con morto facciamo un accenno alla storia di questo famosissimo gioco, e alla sua variante standard.

Tressette standard

Pare che il tresette abbia origini spagnole, o probabilmente napoletane. Le regole del tressette normale sono le stesse del tresette online e prevedono 4 giocatori divisi in due squadre e un mazzo di carte da 40. Apre il gioco chi possiede il 4, e una volta fatta la sua mossa, seguono a ruota tutti gli altri giocatori che dovrano buttare una carta dello stesso seme, anche detto Palo. La presa avviene quando sul tavolo viene buttata una carta dal valore alto. Al termine del gioco, si aggiudica la vittoria la squadra che totalizza 41 punti.

Tresette con morto

Il tresette con morto implica che vi siano tre giocatori, mentre il morto è semplicemente il compagno inesistente del mazziere.

Il morto qui riceve le carte come se fosse un vivo, una volta che il giocatore di mano avrà fatto la sua giocata, le carte del morto verranno poi scoperte e giocate dal mazziere.

Questo gioco è particolarmente adatto a quelle situazioni in cui non si dispone del numero classico di giocatori per il tresette, ma non si vuole comunque rinunciare alla piacevolezza di una partita tra amici.