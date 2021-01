Cibo, medicine e tanto affetto per gli amici a quattro zampe del canile di CVetrano grazie ai volontari Oipa. “ Aiuteci a fare di più”

di: Redazione - del 2021-01-19

Domenica la Sicilia è diventata zona rossa e questo significa limitazioni degli spostamenti, come giustamente previsto dal nuovo Dpcm per contrastare la pandemia del covid. Ma per i cani non c’è il colore arancione o giallo, c’è il rosso, il colore della passione e dell'amore.

Passione e amore che un gruppo molto affiatato di volontari Oipa di Castelvetrano, dona tutti i giorni ai piccoli ospiti del canile comunale che ospita circa cinquanta animali.

Tutti i giorni, con qualunque condizione atmosferica i volontari: Anna Calderone, Mirco Martinelli, Irene Crifasi, Oriana Sinfonia, Aurora Sinfonia, Sofia Di Santo, Sefora Cusumano, Giusy Gambino, Rosita Scimemi, Antonella Leo, Marisa Patti, Anna Marrone, Marta Torrente e Silvia Procopio, dedicano tre meravigliose ore della loro giornata ai piccoli ospiti del rifugio comunale.

Il collante tra i volontari è la delegata Provinciale Oipa Trapani, Anna Calderone, che da quasi 20 anni porta avanti la sua missione. Il volontario Mirco Martinelli si occupa della non facile parte burocratica e accoglie nella sua abitazione diversi cani le cui condizioni non sono compatibili con la vita in canile, per esempio cuccioli o mamme che allattano o cani con gravi problemi di salute.

Scopo unico di questo meraviglioso gruppo è dare voce a chi non ne ha. Sono ospiti del canile, cani abbandonati e traumatizzati, cani che hanno bisogno di cure, cuccioli abbandonati, vecchietti che tremano di freddo e paura, cani feriti nel fisico ma soprattutto nell'animo.

E siccome gli animali non hanno bisogno solo di cibo, i volontari si occupano anche del loro recupero e non c'è niente che dia loro più gioia del vederli sereni.

Scopo dei volontari è dare ai cani una seconda opportunità, Anna Calderone e Mirco Martinelli con un fantastico gioco di squadra sono riusciti in questi anni a fare adottare centinaia di anime innocenti.

Ma oltre alla passione e all'amore, i cuccioli hanno bisogno di presenza quotidiana, ecco che nuovi volontari sono sempre una risorsa in più, e hanno bisogno anche di cibo e medicine, quindi se qualcuno volesse dare loro una “zampa”, come si dige in gergo, sarebbe davvero bellissimo.

Anna Calderone conclude: ”In questo periodo di sofferenza e privazioni, tutti credo, ci siamo resi conto di quanto sia importante la libertà, questa è la cosa che i volontari Oipa sognano per i loro piccoli amici, sognano che le porte (fredde in inverno e bollenti in estate) si aprano per dare loro la libertà e l'amore, diritti imprescindibili di tutti gli esseri viventi.

Aiutiamoli a realizzare il loro sogno, aiutiamo ad aprire quei box...dentro ci troverete una vita pulsante che ha bisogno solo del vostro amore.”

Per donazioni di cibo, traversine e farmaci contattare Anna Calderone al 3928596781, anche per chi volesse diventare volontario Oipa