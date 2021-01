Capelli crespi e ribelli? Ecco alcuni consigli per avere ricci morbidi e ben definiti

di: Francesco Accardi - del 2021-01-19

Se per voi vale il detto “ogni riccio un capriccio”, ecco qualche regola basilare da tenere a mente per prendervi cura della vostra chioma boccolosa e dire addio all'odioso effetto crespo.

Molte donne al sol sentir pronunciare la parola “curvy” in riferimento alla propria fisicità rabbrividiscono, ma quando si tratta di “curvy hair” tutto cambia, visto che una fluente chioma riccia è un dono riservato a poche elette. Ovviamente si scherza, ma provate a pensarci solo un attimo: i capelli ricci sono bellissimi, ma hanno anche la reputazione di essere tra i più difficili da gestire, e chi li ha sa benissimo di cosa stiamo parlando.

Non solo necessitano di cure e attenzioni specifiche, ma occorre anche prestare attenzione a ogni singola fase della haircare per realizzare uno styling che dia loro volume e definizione. Per facilitare la messa in piega spesso si ricorre a piastre e arricciacapelli, ma con conseguenze disastrose per la salubrità della chioma, che risulterà crespa, con doppie punte evidenti e dall'aspetto simile a un pagliaio.

In questo articolo vi daremo alcuni consigli su come prendervi cura dei vostri ricci con i prodotti giusti e qualche piccolo accorgimento a costo zero.

Impacchi con olio di cocco

A dispetto di quanto si possa immaginare, per avere ricci perfetti e definiti basta adottare qualche accortezza in più durante la haircare quotidiana. Oltre a utilizzare prodotti specifici per la propria tipologia di capelli , è importante proteggerli dall'azione degli agenti atmosferici e dal calore eccessivo dei dispositivi per lo styling (piastra, phon e ferro arricciacapelli) per mantenerli morbidi e idratati.

Un prodotto naturale che si rivela utile a tale scopo è sicuramente l'olio di cocco, che grazie alle sue proprietà riparatrici, idratanti ed emollienti rappresenta un vero toccasana per la salute e la bellezza della capigliatura. Applicato come impacco prima dello shampoo aiuta a lenire il cuoio capelluto sensibile e previene la comparsa delle doppie punte, mentre sui capelli bagnati agisce come trattamento anti-crespo per facilitare le successive operazioni di messa in piega e ottenere ricci più voluminosi e definiti.

In alternativa, si può anche utilizzare dell' olio di germe di grano o di mandorle dolci da applicare sui capelli leggermente inumiditi e lasciare in posa per circa mezz’ora prima di procedere con lo shampoo. In questo modo, oltre a nutrire in profondità la fibra capillare, si otterrà un immediato effetto districante che permetterà di gestire i ricci con maggiore facilità durante l'asciugatura, liberandoli dall'odioso effetto crespo.

Come lavare i capelli ricci

Un altro trucco per avere onde morbide e definite è lavare i capelli il meno possibile. Sì, avete capito bene, i capelli ricci non vanno lavati in modo frequente per non danneggiare il film idrolipidico che riveste e protegge la fibra capillare naturalmente.

L'ideale sarebbe effettuare lo shampoo una o al massimo due volte la settimana, utilizzando un detergente privo di siliconi e ricco di oli vegetali (come quelli di jojoba, macadamia e argan) per donare nutrimento, idratazione e lucentezza alla capigliatura, eliminando l'odioso effetto crespo.

Quanto all'asciugatura, oltre all’utilizzo del diffusore, si raccomanda di impostare il fon a una temperatura non troppo elevata per evitare di danneggiare la struttura capillare e ridurre, al contempo, l’elettricità statica che rende i capelli secchi e ribelli.

Come modellare i ricci senza renderli crespi

Anche se potrebbe sembrare un'utopia, per avere boccoli perfetti e ben definiti non occorre utilizzare per forza il ferro o la piastra, perché è possibile ottenere lo stesso risultato con alcuni piccoli trucchetti che passiamo subito a illustrarvi.

Il primo consiste nel dividere la chioma in ciocche e attorcigliarle con degli elastici quando sono ancora bagnate. A lavoro ultimato, vi basterà asciugare leggermente i capelli con il phon per evitare che gocciolino e fissarli con una pinza sulla testa per un paio d'ore. Una volta asciutti, sciogliete i ciuffi e modellateli delicatamente con le mani per donare maggiore volume alle onde e districare eventuali nodi che si sono formati.

A questo punto, separate le ciocche con le dita e “accartocciatele” con i palmi delle mani tenendo la testa all'ingiù per circa un minuto. Ripetete l'operazione con tutti i capelli e terminate l'asciugatura con il diffusore impostando il phon a temperatura minima.