Continua anche a CVetrano la campagna di vaccinazione anti Covid. Coinvolto anche il Centro di Fiosioterapia “Le Terrazze”

di: Publiredazionale - del 2021-01-19

Si è già conclusa la prima fase della vaccinazione e sono pronti per la seconda fase! Si tratta dei fisioterapisti, del personale medico e non medico e dell direttore sanitario del centro di fisioterapia "Cangemi" di Castelvetrano, meglio conosciuto come Le Terrazze.

Da sempre attenti alle esigenze dei pazienti e alla tutela della loro salute, il centro medico di fisioterapia è dotato di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla legge e di un sistema di sanificazione attiva continua con sistema di ossidazione fotocatalitica.

L'accesso alla struttura è consentito solo dopo attento triage covid 19, previa prenotazione onde evitare assembramenti. Comodi ed accoglienti locali ospitano i pazienti, che verranno visitati e riabilitati da personale qualificato, sempre in continua formazione e aggiornamento professionale. Il centro medico di fisioterapia "Cangemi", nel rispetto delle norme vigenti è aperto e raggiungibile sia dai pazienti di Castelvetrano e che paesi limitrofi , e offre un servizio indispensabile per la salute dei pazienti.

Potete effettuare le vostre prenotazioni o recandovi di persona presso il centro in via Leonardo Centonze, 7 o contattando la segreteria al numero 0924 82200.

Indirizzo Email [email protected]