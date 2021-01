Trading online e formazione: aumenta la richiesta per i corsi sul forex

di: Luca Beni - del 2021-01-25

(ph. Forexguida.com)

Il forex si conferma uno dei mercati favoriti da chi muove i primi passi nel trading online. Piattaforme gratuite, operatività sempre più intuitiva e assenza di commissioni spingono gli utenti ad accedere a questa particolare tipologia di negoziazioni, resa oggi più immediata dalla corposa proposta di broker online.

In parallelo, tuttavia, cresce anche la richiesta di corsi di formazione. Per operare sul forex serve infatti un'opportuna preparazione, che verta non soltanto sul tema delle valute, ma anche sui mercati finanziari a tutto tondo. A rispondere a questa domanda, numerose realtà online, che hanno stilato una serie di percorsi particolarmente indicati per i neofiti del forex.

Corsi di trading: come scegliere quello più adatto

I corsi di trading disponibili online sono diversi e non è sempre facile intuire a priori quale sia quello migliore. Tuttavia, ci sono alcuni fattori che, quando si parla di trading online, non devono e sere trascurati e sono soprattutto quelli che riguardano la fase operativa. Un corso per imparare il trading sul forex deve ad esempio fornire una base di analisi tecnica e di analisi fondamentale: due metodi operativi dai quali non si può prescindere, se l'obiettivo è di ottenere risultati interessanti, e che risultano strettamente collegati per monitorare l'andamento delle coppie.

In aggiunta, un corso di trading che si rispetti deve fornire tutti gli strumenti per condurre il discente a operare sul forex con la piena consapevolezza. Deve ad esempio dare le principali informazioni sull'inserimento degli indicatori grafici, fornire un excursus completo sulla fase di inserimento ordini e spiegare come adoperare una leva finanziaria e perché, dal suo utilizzo, può dipendere una più corretta diversificazione degli investimenti.

Un altro aspetto molto importante, soprattutto per chi mira a ottenere un'operatività profittevole, è quello che riguarda l'inserimento di stop loss e take profit, cioè quei livelli di prezzo impostati dal trader che, qualora raggiunti dal mercato, determinano l'immediata chiusura dell'operazione.

Trading online: attenzione alla provenienza dei corsi

Ad alcuni può sembrare banale, ma prima di seguire un corso di trading, è importante considerarne la provenienza, per capire se risponda o meno alle proprie necessità. Per tale motivo, molti broker online hanno formulato una proposta formativa per i nuovi iscritti, comprensiva di lezioni di trading gratuite. Tra le offerte più valide, si distingue il corso di ForexTb, un corso indipendente, adatto a tutti, che fornisce all'utente gli strumenti per tradare sul forex partendo da zero.

Fondamentale, in questo caso, l'accesso esclusivo a broker certificati, i soli in grado di garantire agli iscritti contenuti dall'alto valore formativo, uniti a una contemporanea sessione operativa. Seguire un corso di trading teorico, senza affiancarvi un'opportuna fase pratica, potrebbe non condurre ai risultati sperati, considerando che l'attività operativa nasce proprio come un'unione perfetta tra studio e applicazione sul campo. Per queste ragioni, i broker attivi sul tema della formazione offrono a tutti gli iscritti la possibilità di fare trading con un conto demo: un profilo operativo di simulazione che vanta le medesime caratteristiche di un conto reale, ma permette di fare trading sui mercati senza investire alcun capitale.

Corsi di trading: un supporto all'operatività

Un buon corso di trading, naturalmente, mette in conto anche l'aspetto emozionale, aiutando il trader a superare quella fase iniziale che, se non correttamente gestita, può risultare controproducente.

Di fronte al trading online, infatti, le prime reazioni possono essere diverse, e se da una parte c'è chi si lascia frenare dalla paura, dall'altra c'è chi non riesce a trattenere la frenesia di operare a tutti i costi. Due approcci agli antipodi, ma allo stesso modo sbagliati, che nel tempo possono condurre allo stesso risultato: l'improduttività. Seguire un buon corso, tuttavia, può aiutare i trader a superare questi ostacoli, soprattutto se affiancato alla fruizione di webinar, segnali di trading e di servizi di copy trading costanti.