Denise Pipitone, una ragazza russa (somigliante a Piera Maggio): "Cerco mia madre, fui rapita da bimba"

del 2021-03-30

Il caso di Denise Pipitone potrebbe essere vicino a una svolta. Una giovane donna, che ha la stessa età della bambina scomparsa nel 2004, ha rivolto un appello alla televisione russa affermando di essere stata rapita da piccola e di voler trovare la madre. La sua somiglianza con Piera Maggio, madre di Denise, sarebbe molto marcata.

Potrebbe essere Denise? - "Noi stiamo con i piedi per terra, non vogliamo dare nessuna certezza, anche perché Piera ne ha viste e passate tante in questi anni -ha precisato Sciarelli -. Le coincidenze temporali ci sono e anche una somiglianza tra la giovane e Piera. La bambina 'russa' venne trovata in un campo nel 2005 e, non sapendo chi sia la sua vera madre, è andata in una trasmissione tv russa per mostrare il suo volto e lanciare a sua volta un appello alla vera famiglia. Ora vanno fatte tutte le verifiche: occorre avere pazienza ed essere scrupolosi".