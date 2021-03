L'ex Miss Italia Giusy Buscemi torna in TV. E' nel cast della fiction RAI: ”Un passo dal cielo 6. I Guardiani”

di: Mariano Pace - del 2021-03-31

Dopo un’assenza di tre anni, ritorna sullo schermo televisivo Giusy Buscemi, ex Miss Italia 2012, originaria di Menfi (AG). La vedremo, infatti, nel cast della fiction: ”Un passo dal cielo 6. I Guardiani” che andrà in onda ogni giovedì, su RAI UNO, in prima serata, per otto puntate, a partire da domani 1 aprile. Giusy Buscemi ha fatto parte anche del cast nella 3 edizione della fortunata fiction, prodotta da LUX VIDE.

E quest’anno, dopo cinque stagioni ambientate in Trentino Alto Adige (Val Pusteria), il “set” si è trasferito in Veneto, nella zona di San Vito di Cadore. Nella fiction, l’ex Miss Italia Buscemi veste i panni di “Manuela”, sorella del Commissario Vincenzo Nappi (“attore Enrico Ianniello”).

Cosa hai provato a tornare sullo schermo, dopo tre anni?”

Sono stata molto contenta di essere tornata sul set. Il clima che si respira è sempre magico. Poi la produzione della fiction LUX Vide è stata una delle prime a ripartire con tutti i protocolli di sicurezza anticovid. E devo dire che, dopo il primo lockdown, lavorare in montagna, all’aperto, è stato un grande privilegio per tutti noi”.

Vuoi descriverci il tuo personaggio “Manuela”?

”Dopo la terza stagione, ritorno portandomi appresso grandissime novità. Soprattutto una: la notizia del mio matrimonio. Devo dire che è un personaggio che mi è piaciuto tantissimo interpretare. Un personaggio apparentemente inquadrabile ma pieno di sfumature. In realtà, racconto la storia di una giovane donna che, una volta arrivata in montagna, riesce a rivedere la sua vita da un’altra prospettive a cambiarla. Manuela riuscirà così a guardare in faccia tutte le sue paure (e superarle) grazie soprattutto all’aiuto di Francesco Neri (protagonista della serie interpretato da Daniele Liotti. Fino a quando, a metà serie, non ci sarà una svolta decisiva”.

Durante le riprese, con chi hai legato di più tra i tuoi colleghi?

”Per fortuna un pò, con tutti, ad esempio Enrico Ianniello che nella fiction interpreta mio fratello, sul set mi ha dato dei consigli preziosi, proprio come un fratello maggiore. Anche Daniele Liotti, il protagonista è un attore generosissimo. Ripensando al set, mi vengono in mente alcune scene memorabili che hanno suscitato in me grandi risate. Dovevamo continuare a girare scene ed io non smettevo di ridere. Così come mi accadeva spesso a scuola”.

La fiction ti è servita anche a farti diventare brava ad andare a cavallo?

"Io non sapevo andare a cavallo prima, quindi per me è stata una bella sfida. Soprattutto andare a cavallo sul set, in montagna e farlo interagire con le macchine da presa o i droni non è stato così semplice. Ma sono stata accompagnata ed aiutata da professionisti bravissimi. Mi piacerebbe continuare ad andare a cavallo anche fuori dal set”.

Mentre eri sul set, chi si occupava delle tue splendide creature Caterina Maria e Pietro Maria?

"Sul set è venuta a darmi una grande mano mia mamma, con l’aiuto di una babysitter. Senza questi aiuti non avrei saputo come fare. Meno male che non giravo sul set tutti i giorni. Quindi sono riuscita anche a godermi tanto tempo in montagna con i bimbi”.

I tuoi prossimi impegni artistici?

”Proprio in questi giorni ho saputo che tornerò presto su un altro bellissimo set. Ancora però non posso svelare nulla”.

Ma Giusy Buscemi ha anche un altro importante traguardo da raggiungere: il conseguimento della Laura in Lettere.”Mi mancano- dice l’ex Miss Italia-.gli ultimi tre esami”.

Giusy Buscemi sul set è stata diretta da tre registi: Jan Maria Michelini, Cosimo Alema e Beniamino Catena. Le riprese della fiction, iniziate lo scorso 20 luglio, sono terminate a fine dicembre 2020.

Alcuni episodi della fiction Un Passo dal cielo 6 sono stati diretti da tuo marito Jan Maria Michelini?

"Si, in realtà noi avremmo preferito evitare, tenere separato il lavoro dalla vita privata ma è stata la produzione a volerci entrambi. Alla fine devo dire che da attrice è stato molto bello e stimolante essere diretta da un regista attento e bravo come lui”.

Giusy Buscemi nella fiction “Un Passo dal cielo 6.I guardiani”, recita anche accanto ad altre colleghe-donne, come: Pilar Fogliati, Aurora Ruffino, Serena Iansiti, Anna Dalton.

Ricordiamo che l’ultima apparizione in TV, a livello di fiction, come protagonista, di Giusy Buscemi, bellissima e bravissima attrice menfitana, risale alla seconda edizione del Paradiso delle Signore. Dopo il matrimonio con il regista Jan Maria Michelini nel 2017 e la successiva nascita dei due figli Caterina Maria e Pietro Maria, Giusy Buscemi decise allora di occuparsi a tempo pieno della famiglia. Effettuando anche importanti rinunce professionali.

”Non mi sono pentita-afferma Buscemi-di restare tre anni fuori dal set per occuparmi dei miei bimbi. Sono felice e non ho rimpianti. E’ stata una scelta che rifarei mille volte”.

Nella foto l’ex Miss Italia Giusy Buscemi sulle fantastiche montagne delle 5 Torri.