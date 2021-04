La castelvetranese Rossella Indelicato portata al successo da Sanremo Discovery

di: Redazione - del 2021-04-02

Non è mai troppo tardi anche per essere apprezzati. Sanremo Discovery, una vetrina promozionale discografica televisiva per emergenti, ideata dal chitarrista Mario Greco, che ha come scopo quello di sostenere la cultura musicale dei giovani impossibilitati ad emergere per mancanza di spazi e strutture, ha portato alla ribalta la castelvetranese Rossella Indelicato, che potrà far sentire la sua voce nelle oltre 150 emittenti radiofoniche sparse sul territorio nazionale.

Rossella Indelicato non più giovanissima, ma sicuramente lo è nello spirito e nella voce, ci racconta l’arrivo a Sanremo Discovery: ”La mia passione per il canto nasce un anno e passa fa durante una serata di karaoke, superando la mia timidezza, ho cantato il mio pezzo preferito in pubblico con un lusinghiero applauso, che mi ha convinto a continuare nella mia passione avuta da sempre. Dopo altre esperienze similiari ad alcuni casting, sono stata convocata a Roma partecipando alle finali nazionali di canto “Je so pazzo” in ricordo di Pino Daniele.

Adesso, ultimamente mi è arrivata la possibilità di partecipare a Sanremo Discovery nuove proposte, dove una giuria qualificata cerca di scoprire talenti nascosti anche per altri settori dello spettacolo. Attualmente il brano “Tutta colpa mia”, viene proposto nelle 150 radio nazionali di vari circuiti e questo per me al di la di tutto resta una bella soddisfazione”.