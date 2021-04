CVetrano, la raccolta differenziata vola al 75% negli ultimi mesi. Babos: "Dati sempre più confortanti"

di: Redazione - del 2021-04-06

L’occasione dell’intervista all’ingegnere Luciano Babos, resposabile della Sager-Ecoburus, ci ha portato un sano ottimismo per i dati che lo stesso ha fornito alla nostra Redazione. Lo stesso intanto si è voluto complimentare con tutti quei cittadini, che spontaneamente hanno deciso di volere dare un segnale di civiltà, pulendo il loro quartiere, le zone di un campetto di calcio.

"Dati confortanti - ci ha spiegato l'Ing. Babos- con una media di raccolta del 2020 del 61,7%. Gennaio-Marzo 54,4%, Maggio 52,2%, Luglio 62,6% e Agosto 74,5%.

Nel Gennaio 2020 abbiamo raccolto 553 tonnellate di indifferenziata contro i 340 dell’Agosto scorso. Nel Gennaio 2020 3 tonnellate di ingombranti, mentre nel gennaio di quest’anno sei tonnellate.

Rifiuti di apparecchi elettronici per cinque tonnellate nel gennaio 2020, mentre otto tonnellate a Gennaio 2021.

Ancora 230 tonnellate di organico a Gennaio 2020, 380 tonnellate a Gennaio 2021.

Sono solo alcuni dati che dimostrano come, una sana informazione, un controllo da parte della Polizia Municipale che ha collocato oltre venti telecamere collegate in tempo reale su monitor che hanno portato a contravvenzionare chi butta sacchetti, sono tutti conducibili ad una migliore risalita degli standard ambientali di Castelvetrano e borgate. Se negli ultimi due mesi - conclude Babos - abbiamo raggiunto il 75% di raccolta differenziata è merito di tutti quelli che, ognuno per il suo ruolo, continua a fare la sua parte".