del 2021-04-03

A partire da Martedì 6 aprile (con cognomi con lettera A-B) avverrà a Castelvetrano la presso il centro della Protezione Civile in via Piersanti Mattarella, nei locali che ospitavano la sede della Polizia municipale, il ritiro dei mastelli per la raccolta differenziata. Ecco il link per prenotarsi on line https://sager.k-pas.it/