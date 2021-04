Antonio Vaccarino in carcere colpito dal Covid e da numerosi problemi cardiaci. Negati gli arresti domiciliari

del 2021-04-10

In carcere a Catanzaro con il Covid e numerose patologie che negli scorsi mesi hanno evidenziato la necessità del ricovero in Ospedale. A denunciarlo il giornale “Il Riformista” con un articolo a firma di Leonardo Berneri. La Corte d’Appello, tuttavia, ha ritenuto non esservi i presupposti per la concessione dei domiciliari nei confronti di Antonio Vaccarino, 76 anni, ex Sindaco di Castelvetrano.

In aggiunta alle numerose patologie cardiache il Covid 19, a seguito di un focolaio scatenatosi all’interno della struttura carceraria, ha contratto il virus che non solo ha complicato il quadro clinico di Vaccarino ma sta impedendo gli opportuni controlli clinici necessari ad una persona che presenta particolari patologie.

Vaccarino è stato condannato dal Tribunale di Marsala a sei anni di carcere, per concorso in rivelazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento personale con l’aggravante per mafia.