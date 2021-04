I Sindaci Alfano e Castiglione stamane dentro il reparto di Pediatria. Avviato dialogo anche con Ministero della Sanità

del 2021-04-13

(ph. Gianni Polizzi)

Stamattina il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, assieme al Sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe castiglione, si è recato presso l'Ospedale di Castelvetrano per constatare di presenza la situazione del reparto di pediatria ginecologia in procinto di trasferirsi a Mazara vista anche la presenza, pare, di tre ispettori dell'Asp probabilmente preposti alla ricognizione dei macchinari.

In un primo momento al Sindaco Alfano era stato negato l'accesso al Reparto. Poi il problema è stato risolto con un ok dall'Asp visto anche il divieto di accesso nei reparti causa Covid.

Il sindaco conferma anche che ha avuto una interlocuzione con il Ministero della Sanità e con la presidenza della Regione per un colloquio urgente con il presidente Nello Musumeci per cercare in extremis quanto meno di differire quest'altro trasferimento già previsto nel piano sanitario dell'ex assessore Razza e conseguenza anche di un personale medico sempre più ridotto tra Castelvetrano e Mazara.