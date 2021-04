Giocare in borsa: ecco i siti più gettonati del momento per investire

di: Luca Beni - del 2021-04-17

(ph. www.tradingonline.me/)

La crescita del mercato azionario continua a favorire gli investimenti online, attirando un numero sempre maggiore di persone interessate a giocare in Borsa. D’altronde le performance confermano il momento positivo per l’azionariato, con il Dow Jones salito di oltre il 7% dall’inizio dell’anno, mentre l’Ftse Mib è aumentato dell’8% rafforzando il buon periodo vissuto dalle Borse europee.

Neanche il rialzo dei rendimenti obbligazionari USA sembra rallentare il trading azionario, un settore in cui gli investitori privati possono trovare tantissime piattaforme competitive tra cui scegliere. Molti broker online, infatti propongono condizioni particolarmente convenienti per investire in Borsa, offrendo spesso la possibilità di operare senza pagare commissioni sulla compravendita di azioni.

Le piattaforme più apprezzate per il trading azionario

Investire sui titoli delle aziende quotate rappresenta l’attività principale per un trader, infatti l’azionariato è il settore preferito quando si comincia a fare trading online. Le azioni sono prodotti finanziari più accessibili per una persona con poca esperienza, si possono reperire facilmente informazioni sulle società, inoltre permettono di realizzare sia operazioni di breve termine con i CFD, sia investimenti di lungo periodo con il position trading.

Tra i migliori siti per investire in borsa selezionati dai professionisti del portale Investireinborsa.org, piattaforma specializzata nell’informazione finanziaria di qualità, c’è eToro, popolare broker europeo famoso per il copy trading e il social trading. Questo operatore propone zero commissioni sulla compravendita di azioni non a leva, un’ampia gamma di titoli dei principali mercati azionari e un sito moderno e intuitivo per investire online.

Altrettanto valida è la soluzione per il trading di azioni di Capital.com, un intermediario gettonato per la qualità delle applicazioni desktop e mobile per gli investimenti finanziari, l’assenza di costi fissi sul trading CFD e il materiale per la formazione professionale fornito a tutti gli utenti registrati. Per gli investimenti in Borsa un’opzione interessante è anche FP Markets, un broker ECN che fornisce l’accesso diretto ai mercati, una soluzione ideale per chi preferisce l’acquisto e la vendita di azioni rispetto al trading con i contratti per differenza.

Ovviamente, si tratta di siti web gestiti da operatori autorizzati, in possesso di licenza CySEC e in alcuni casi anche regolamentati dalla FCA inglese, quindi abilitati a offrire servizi di trading online in Europa e anche in Italia. Prima di aprire un conto di trading, infatti, è indispensabile verificare l’affidabilità dell’intermediario finanziario, rivolgendosi appena a portali legali e società certificate, controllando anche l’utilizzo di conti segregati per usufruire di maggiori garanzie sui depositi.

Come riconoscere un sito di trading online adatto

Le licenze di legge e una reputazione impeccabile dell’operatore finanziario consentono di dormire sonni tranquilli, con la sicurezza di affidarsi a un’azienda professionale e monitorata per investire online sul mercato azionario. Allo stesso tempo, questo aspetto da solo non basta per scegliere il sito di trading online giusto, infatti è necessario valutare una serie di caratteristiche e funzionalità, per capire qual è la piattaforma più adatta in base alle proprie esigenze d’investimento.

Per farlo quasi tutti i broker propongono un conto demo, uno strumento utile per sperimentare i servizi di trading e la qualità della piattaforma, utilizzando soldi virtuali offerti dall’intermediario per investire senza rischi e approfittare dell’occasione per valutare il sito. Tra gli aspetti da considerare ci sono i costi applicati dall’operatore, la proposta di strumenti per l’analisi tecnica, le funzionalità della piattaforma desktop e di eventuali app per il trading mobile.

Inoltre, bisogna verificare le prestazioni nell’esecuzione degli ordini, preferendo società in grado di assicurare maggiore efficienza nel posizionamento, soprattutto durante i momenti di elevatiaturbolenza sui mercati finanziari. Naturalmente, non devono mancare risorse utili per la formazione, essenziali per migliorare le conoscenze e aumentare le competenze nel trading online, senza sottovalutare servizi aggiuntivi come segnali di trading e sistemi automatizzati d’investimento.

Infine, è importante scegliere il tipo di servizio giusto, ad esempio optando per i broker market maker se si desidera fare trading sulle azioni con i CFD, per speculare sui movimenti di prezzo dei titoli al rialzo e al ribasso, oppure affidarsi a un broker ECN per ottenere l’accesso diretto ai mercati. Ad ogni modo, il conto demo rimane indispensabile per controllare tutti questi fattori in modo accurato, per essere capaci di prendere una decisione consapevole e selezionare la piattaforma adatta per investire online in Borsa