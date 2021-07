Una vita tra arte e restauri. CVetrano piange il Maestro Rosario Anelli

di: Redazione - del 2021-07-03

Stamane e’ venuto a mancare all’eta’ di 85 anni Rosario Anelli, un grande Maestro dell’Arte del Restauro, molto stimato ed amato in citta’ ; molti castelvetranesi hanno fatto ricorso alla sua sapiente arte, ai suoi consigli pratici per recuperare e valorizzare oggetti e mobili del passato e lui con i suoi segreti e le sue tecniche era in grado di restituire agli oggetti del passato il loro antico splendore.

Il maestro Rosario Anelli sapeva riparare e pulire mobili, tessuti,statuine di porcellana,oggetti in ceramica, bambole,libri,stampe,dipinti e opere d’arte ; impara da giovane i primi rudimenti del restauro del legno dai maestri Pisani, coltivando nell’arte del restauro quel romanticismo ricevuto nelle opere del Pardo,poi trasferitosi a Voghera impara con pienezza l’arte del restauro completandola in tutte le sue forme e specie diverse .

Con il Maestro Anelli si poteva parlare di Bell'Arte da Caravaggio a Botticelli, da Pardo a Giulio Noto,da Paladini a Perugino, e certamente lascia un vuoto portando con se un sogno mai realizzato di allestire una Scuola d’Arte del Restauro per le giovani e future generazioni .

Lascia un vuoto nella sua famiglia , nell’amatissima moglie Pinuccia ; i funerali si svolgeranno lunedi prossimo5 luglio alle ore 15.30 nella Chiesa di Maria SS,della Salute la cui statua fu proprio restaurata per mani del Maestro Rosario Anelli.