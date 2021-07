Interrogazione di Obiettivo Città sulla questione abuso edilizio riguardante l'Ass. Cappadonna

del 2021-07-08

(ph. Baldo Genova)

La vicenda di un antico abuso edilizio riguardante, suo malgrado, la famiglia dell’Assessore Cappadonna diventa oggetto di una interrogazione da parte del gruppo consiliare "Obiettivo Città". Qualche giorno fa Manuela Cappadonna (clicca qui per leggere) aveva spiegato i fatti risalenti nel tempo fornendo i dettagli della questione.

Di seguito il testo dell'interrogazione dall’oggetto “Controllo atti amministrativi pubblicati sull’Albo Pretorio del Comune di Castelvetrano ” :

"Constatata la pubblicazione sull’Albo Pretorio online del Comune di Castelvetrano della documentazione a firma del Responsabile della VII D.O. il cui oggetto: “ Elenco dei rapporti pervenuti riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente sul territorio di questo Comune e delle ordinanze per il periodo dal 01.12.2020 al 31.12.2020 in adempimento all’obbligo di cui all’art.7 della legge 28.02.85 n.47, modificato dall’art.2 del Dl 23.04.85 n.146 , convertito con modificazioni nella legge 21.06.1985 n.298 “.

In cui con la CNR (Comunicazione notizia di reato) prot.678 sett.PM in data 27.11.2020 la Polizia Municipale in via “omissis “ a Castelvetrano ha riscontrato un abuso edilizio n.54/2020 a nome del responsabile CAPPADONNA MANUELA .

Assodato che la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo della Trasparenza degli atti visto che “Il Decreto Legislativo n. 33 del14/3/2013 ha operato il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di assicurare una trasparenza “[…] intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

Considerato che la Pubblica Amministrazione ha un obbligo morale nei confronti prima dei cittadini e poi dei propri elettori di essere non soltanto trasparenti e ligi al dovere nelle pubbliche funzioni ma anche nei rapporti personali e familiari secondo i classici canoni di operare con la diligenza del “ buon padre di famiglia “ , con l’obbligo di adempiere a tutte le prestazioni pubbliche in buona fede e in modo corretto .

I consiglieri VIOLA VINCENZA, MARTIRE CALOGERO E SALVATORE STUPPIA nella qualità di consiglieri comunali del gruppo “Obiettivo Città “

INTERROGANO

L’Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco, per sapere :

1) Quali atti pubblici sta predisponendo l’Amministrazione Comunale per verificare quanto già accertato dagli uffici competenti che hanno riscontrato l’abuso edilizio perpetuato da un assessore della propria Giunta Comunale .

2) Se ritiene opportuno, per un senso di trasparenza amministrativa, mettere a conoscenza di tutto il Consiglio Comunale sull’iter amministrativo che sta seguendo questa pratica .

3) Se ci sono stati rapporti interlocutori tra la Prefettura e l’Amministrazione comunale per valutare la posizione di “Organo di governo del comune“ dell’assessore CAPPADONNA MANUELA attualmente ancora in carica.

4) Se ha valutato insieme al Segretario Comunale e all’avvocatura comunale, che la posizione attuale dell’assessore CAPPADONNA MANUELA sia tra le cause di inconferibilità e incompatibilità del suo incarico come previsto dal D.Lgs 8 aprile 2013 n.39 e di verificare se nel corso di questo ultimo periodo, la stessa ha provveduto a modificare la sua dichiarazione sottoscritta in data 19/07/2019 e se la stessa ha comunicato la titolarità della CNR e dell’abuso edilizio.

5) Se non ritiene opportuno chiedere le dimissioni dell’assessore CAPPADONNA MANUELA per incompatibilità, visto il suo ruolo pubblico, vista la sua delega assessoriale sulla Polizia Municipale, visto lo scandalo pubblico e mediatico e soprattutto visto il ruolo di amministratore integerrimo verso gli altri che la stessa ha più volte manifestato pubblicamente”.