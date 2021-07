Malore fatale dopo battuta di windsurf. CVetrano piange la scomparsa di Vito Di Carlo Cuttone

di: Redazione - del 2021-07-12

SI è spento all’età di 58 anni Vito Di Carlo Cuttone, castelvetranese, titolare del Golf club Monza di Muggiò. Fatale un malore al termine di una battuta windsurf presso Capo Puzziteddu, nel territorio Campobello di Mazara. Vito Di Carlo Cuttone era un grande amante della sua terra e quando possibile vi faceva ritorno. Era molto conosciuto anche nella comunità di Monza e gli amici lo ricordano come una persona solare, sempre disponibile e sorridente. Dopo la battuta di widsurf l'uomo ha fatto ritorno in spiaggia dove, poco dopo, si è accasciato a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo.