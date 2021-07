I benefici dell’approccio Mindfulness nella vita di tutti i giorni. Ecco di cosa si tratta

di: Dott.ssa Fabrizia Modica - del 2021-07-16

Sempre più spesso sentiamo parlare di Mindfulness all’interno dei canali social o mediatici. Ma cosa si intende con questo termine e perché la Mindfulness risulta davvero così efficace anche nella quotidianità e nella gestione di ansia e stress?

Il termine Mindfulness si traduce in italiano con il termine “consapevolezza”, infatti questo termine implica l’avere consapevolezza di sé, orientando la propria attenzione al momento presente e ponendosi nei confronti di questo in maniera non giudicante.

La pratica Mindfulness viene considerata quindi, come quel percorso che può portare un individuo ad avere coscienza di sé stesso attraverso l’attuazione di determinate tecniche di meditazione (che non vanno confuse con esperienze mistiche o religiose). Spesso le persone si pongono nei loro stessi confronti in maniera giudicante, tendono spesso a criticarsi e autosabotarsi cadendo così in balia di pensieri negativi e fondendosi con essi.

La Mindfulness si pone quindi l’obiettivo di imparare ad osservare la realtà per quella che è, imparando a distaccarsi dai pensieri negativi riuscendo a vederli per quello che sono realmente ovvero prodotti della propria mente che possono essere accettati e lasciati liberi di fluire senza che creino eccessivo disagio o che influiscano negativamente sulla nostra quotidianità.

Questo è il principale motivo per la quale questa pratica può realmente migliorare il nostro approccio alla vita di tutti i giorni e aiutarci a gestire ansia e stress. La pratica Mindfulness si rivela molto utile anche in periodi delicati come la gravidanza o a seguito di forti traumi e trova applicazione in diversi ambiti tra cui quello lavorativo e scolastico.

