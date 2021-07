CVetrano, convocato il Consiglio Comunale per giorno 21 Luglio. Ecco l'ordine del giorno

di: Redazione - del 2021-07-15

Convocato il Consiglio Comunale di Castelvetrano per il giorno 21/07/2021 alle ore 9,30, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. “Verbali sedute precedenti dal n. 60 del 23/11/2020 al n. 81 del 30/12/2020 - Presa d’atto”;

2. “Interrogazione: prot. n. 27622/2021 – Controllo atti amministrativi pubblicati sull’Albo Pretorio del Comune di Castelvetrano”;

3. “Imposta unica comunale – Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) Approvazione piano finanziario e tariffe per l’anno 2021”;

4. “Presa D'atto inerente la richiesta di permesso di costruire per realizzazione di un parco urbano, di un impianto polivalente comprendente strutture per lo sport, parco verde e giochi per bambini, cultura e mostre all'interno di un lotto di terreno identificato in catasto al foglio di mappa 44 part. part. n 551 (ex 48/b), 49, 121, 120, 404 e 534 in ZTO E2 e porzione ZTO El sito in c/da Airone nel comune di Castelvetrano. Ditta: Prater Associazione Sportiva”;

5. “Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali marittime L.R. 15/2005, L.R. 3/2016 art. 39 e D.A. Territo- rio ed Ambiente 319/gab del 05/08/2016 come modificato ed integrato dal D.A. Territorio ed Am- biente 152/gab dell’11/04/2019”;

6. “Comunicazioni”.

Le sedute del Consiglio comunale si terranno nell’Aula consiliare di Palazzo Pignatelli. La pubblicità della seduta sarà garantita esclusivamente a mezzo diretta streaming.