Sfuma l'alleanza tra M5S e PD a CVetrano. "Non ci sono le condizioni. Restiamo all'opposizione"

del 2021-07-19

Fallisce il tentativo di coalizione e dialogo tra M5S e PD. Una nota del Partito Democratico conferma il fallimento del dialogo politico con una nota che riepiloga la situazione politica

"Dopo una serie di interlocuzioni con il Primo Cittadino volti alla costruzione di un nuovo percorso di ripresa dell'azione amministrativa per questo scorcio di sindacatura e consiliatura, il Partito Democratico, con convincimento unanime del suo organo direttivo e con l'ampia condivisione degli alleati di UnitiXCastelvetrano, ritiene che non si siano create le condizioni per avviare tale percorso comune con l'Amministrazione della Città e con il Movimento 5stelle.

Le difficoltà che sono state rappresentate appaiono più un alibi per non prendere coscienza della impossibilità di proseguire un progetto che, a nostro avviso, è finito e fallito. Tuttavia, questa maggioranza e questo Sindaco sono stati democraticamente eletti per governare la Città e questa responsabilità devono assumersi fino in fondo.

Il Partito Democratico rimane forza di opposizione, attenta e critica ma sempre propositiva, ponendosi in maniera equidistante dal Movimento 5 stelle e dalle forze Politiche e finte forze Civiche che di fatto sostengono e ne condividono l'operato del Governo Musumeci, che continua a mortificare in nostro territorio esempio tra tutti il declassamento dell'Ospedale ed il Porto di Marinella.

L'aula consiliare rimane il luogo del confronto e della leale dialettica politica ove il PD porterà le proprie iniziative e valuterà in piena autonomia le proposte della Giunta".