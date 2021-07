Cvetrano, auto danneggiata a causa di ferri non segnalati in via Caduti di Nassirya. Risarcimento ad un cittadino

di: Redazione - del 2021-07-30

Sarà risarcito dal comune il signor S. P. per un incidente verificatosi nel giugno dello scorso anno in via Caduti di Nassirya. Le circostanze hanno portato a tale richiesta di risarcimento danni in seguito ad un sinistro ai danni delll'uomo, avvenuto mentre percorreva la suddetta via, ove erano presenti lungo il senso di percorrenza dell’automobilista alcuni ferri non adeguatamente segnalati.

La somma liquidata sarà di 550 Euro a fronte dei 900 circa richiesti. Il signor Passanante si era rivolto ad un legale, l’avv.Francesco Accardi, e non aveva presentato alcuna denuncia di sinistro all’assicurazione, ma aveva presentato richiesta regolarmente protocollata.