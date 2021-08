E' venuta a mancare Irene Cimino

del 2021-08-05

Si è spenta all’età di 50 anni Irene Cimino, di origini palermitane, ma da tanti anni a Castelvetrano dove insieme al marito Giuseppe Picone fondò Sicilia Uno, la prima tv di Castelvetrano. Si spegne Irene, ha lottato per la vita fino all’ultimo respiro. Giornalista raffinata ed ecclettica che ha messo la sua firma a numerosi testi giornalistici, fra gli altri la Gazzetta del Sud.

Si è fatta apprezzare particolarmente per le sue ricerche sempre attente, particolareggiate ed appassionate dedicate a tutto il nostro territorio.

Donna e giornalista poliedrica ha dedicato al su avita alla continua ricerca del “sapere” del “fare bene” ma soprattutto si è prodigata sempre per tutti e tutto. Castelvetrano le deve molto sia per la collaborazione in diverse attività progettuali che per le sue numerose attività in favore di questo territori e delle sue genti. Tanti protagonisti di questa città non possono non ricordarla per le sue numerosissime collaborazioni per enti ed associazioni; molte debbono a lei i natali.

La ricordiamo come volto gentile e cordiale di tutti i tg di Sicilia Uno. È stata l’anima presente, gentile, garbata e riservata di Sicilia Uno. Socia fondatrice del Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte. Crocerrossina per credo. Capace di no apparire e smuovere montagne.

È stata l’anima organizzatrice di diversi convegni internazionali. È riuscita a movimentare una intera comunità organizzando il Santo Natale cittadino nel 2016 evento che ha visto giungere a Castelvetrano visitatori da tutta l’Isola e non solo.

Tanto ancora parla di lei della sua disponibilità e bontà. Siamo sicuri che ogni giorno qualcuno continuerà la storia di Irene facendola conoscere meglio. Intanto noi ti auguriamo uno splendo viaggio per come meriti. Qua giù, come amavi dire tu, “lo spettacolo non si può fermare”.

I funerali si terranno domani alle 11 presso la Chiesa di San Francesco di Paola di Castelvetrano.