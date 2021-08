Grande successo per la prima della commedia “La Vera storia della Guerra di Troia”: alla fine standing ovation

di: Redazione - del 2021-08-09

Sold out e il tutto esaurito alle Cave di Cusa per la prima in assoluto della commedia musicale “La Vera storia della Guerra di Troia”, dove alla fine della serata c’è stata anche la standing ovation per tutti gli attori che hanno fatto trascorrere una serata divertentissima al numeroso pubblico presente, il cui ingresso è stato monitorato per le normative anti covid.

I mattatori come sempre Mimma Monachella e Sergio Signorello che con la loro sicilianità, hanno incantato anche quei turisti che pur non comprendo il nostro dialetto alla fine si sono anche complimentati, così come l’assessore alla cultura del Comune di Campobello Antonella Moceri.

Alla fine i saluti di rito di Gianvito Greco che ha chiamato uno per uno tutti gli attori protagonisti di questa commedia.

Adesso appuntamento al 16 e 17 agosto presso gli spazi culturali del Parco Archeologico lato Triscina, ma lì i posti sono molto limitati per cui gli inviti ingresso bisogna ritirarli presso la Cartolibreia di Ugo Dolce in piazza San Giuseppe, sicuri di un altro successo.