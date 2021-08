Riparte il percorso della “nomination” di Selinunte a Patrimonio Unesco

di: Comunicato Stampa - del 2021-08-12

Lunedì 9 agosto presso gli Spazi Culturali di Triscina - Ingresso alla Necropoli ha avuto luogo la degustazione degli scatti della X Battuta Fotografica Monumentale e Paesaggistica “Selinunte: uno Scenario Naturalistico Archeologico sul Mediterraneo”.

L’evento organizzato dal Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte, nonostante la grande umidità della serata, è stata molto partecipata. Gli intervenuti hanno avuto modo di degustare le bellezze monumentali di Selinunte e i luoghi meno conosciuti del Parco archeologico immersi nella splendido paesaggio naturalistico della flora mediterranea, presentati su supporto video in dissolvenza.

I video sono stati realizzati, dal club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte e dall’UIF (Unione Italiana Fotoamotori) con i miglior scatti effettuati durante la Battuta fotografica del 6 giugno scorso. Ospiti della serata i Sindaci di Castelvetrano, Gibellina e Partanna.

Il sindaco di Campobello di Mazara e il Direttore del Parco Archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria non sono potuti intervenire per altri impegni assunti in precedenza, ma hanno inviato un loro messaggio di saluto, congratulandosi per l’evento e dispiacendosi per non essere presenti.

Ai sindaci, per come previsto dallo statuto del Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte, è stato conferito il titolo di soci di diritto del Club. L’incontro è stata anche l’occasione per riprendere e rilanciare il percorso di riconoscimento di Selinunte, Cave di Cusa e della Vasca selinuntina a Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

In tal senso si sono espressi i Sindaci, aderendo all’invito fatto dal Sindaco di Partanna, Nicola Catania, durante il suo intervento di saluto, riconoscendo la validità e l’importanza di fare rete per promozionare unitariamente il nostro territorio con una offerta variegata di bellezze, valenze culturali, monumentali, paesaggistiche e agro-alimentari.

Nel corso della serata, grazie ad una qualificata giuria composta da Gianni Polizzi e Enzo Agate e Giuseppe Nizzola, sono stati selezionati, tra i migliori scatti fatti dai fotoamatori che hanno partecipato alla Battuta Fotografico del 6 giungo e presentati al concorso fotografico “Otre l’Obiettivo”, i tre migliori scatti.

Sono stati premiati, 1° Gucciardo Elisabetta , 2° Fiorenza Ezio, 3° Pollaci Carlo. Menzione speciale è data alla foto di Fabio Scaglione.

Secondo classificato:

Terzo classificato:

Menzione speciale: