Santa Ninfa: Il Consiglio comunale convocato per la convenzione sui servizi socio-sanitari

di: Redazione - del 2021-08-26

Il presidente del Consiglio comunale, Carlo Ferreri, ha convocato l'assemblea civica, in seduta urgente, per le 12 di domani, venerdì 27 agosto. All'ordine del giorno, oltre alle rituali comunicazioni, l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi socio-sanitari distrettuali. (Nella foto d'archivio, una seduta del Consiglio comunale)