Selinunte, Catena Fiorello Galeano: “Vi racconto il mio Amuri”. L'autrice presenta il suo ultimo romanzo in una serata organizzata dalla Fidapa e dal Lions di CVetrano

del 2021-08-30

Una storia intimistica, un segreto di famiglia, un amore interrotto, la bellezza dirompente della Sicilia. È Amuri, l'ultimo romanzo di Catena Fiorello Galeano, edito da Giunti, in classifica fra i primi dieci libri di narrativa, presentato dall'autrice siciliana nella cornice mozzafiato dei templi di Selinunte.

Una serata emozionante organizzata dalla Fidapa di Castelvetrano con la presidente Antonella Giardina e dal Lions di Castelvetrano con il neo presidente Leonardo Parisi, con la partecipazione del giornalista del Corriere della Sera Felice Cavallaro che ha dialogato con la scrittrice, e i saluti del direttore del Parco Archeologico Bernardo Agrò e del vicesindaco Filippo Foscari.

Amuri è la storia di Isabella, la giovane protagonista che a 35 anni, in crisi con il marito Giulio, decide di tornare sull'isola di Arcudi, un'isola immaginaria riconducibile alla selvaggia e autentica Alicudi, dove c'era la casa di famiglia, per capire cosa in passato abbia fatto incrinare il rapporto tra i suoi genitori.

“Isabella ritorna su quell'isola perché è l'ultimo posto dove lei e la sua famiglia sono stati felici, dove suo padre e sua madre si amavano”, racconta l'autrice; “poi succede qualcosa, senza un motivo apparente i genitori decidono di rientrare in città, si separano e la famiglia intera deflagra. Isabella ritorna su quell'isola per ricostruire, per condurre i genitori alla consapevolezza, alla possibilità di guardarsi nuovamente negli occhi con rispetto, senza mai ritornare però insieme”.

Con la sua voce calda come lo scirocco, Catena Fiorello Galeano, che al cognome del padre affianca con orgoglio adesso anche quello della madre Rosaria Galeano, racconta la sua emozione di visitare per la prima volta il parco archeologico di Selinunte, che definisce “una cornice stupefacente”: “Non ero mai stata qui, è una esperienza scioccante, la bellezza è scioccante”.

Catena Fiorello Galeano condensa quell'ironia malinconica tipica dei siciliani, tra aneddoti, battute e riflessioni. Come quando parla del fratello Rosario Fiorello: “Mi ha mandato un video dopo aver letto Amuri dicendomi: “Miiiiizzica che beddu stu libru, è come se tu fossi dentro l'isola...”; o come quando ricorda la povertà della sua famiglia e la capacità del padre Nicola di sdrammatizzare: “Festeggiavamo i compleanni da soli perché non potevamo permetterci di fare inviti, e mio padre diceva che eravamo diversi, che non avevamo bisogno degli altri per divertirci”.

L'autrice lascia al pubblico un sapore agrodolce, emoziona mentre interpreta magistralmente una pagina del fortunato e struggente romanzo Picciridda, fa riflettere quando parla della solitudine dello scrittore - “amo Mongiuffi Melia, paesino siciliano di mia nonna Donna Catena D'Amore, 300 anime, forse perché è la mia dimensione” -; e a proposito della morte, dice: “Io la morte l'”alliscio”, noi siamo sempre in sua compagnia”.

E ancora, incanta quando intona, accompagnata dal musicista Rosario Guzzo, la serenata popolare siciliana E vui durmiti ancora che cantava il padre Nicola per riconciliare le coppie.

La scrittrice di Giardini Naxos con il suo Amuri ammalia il pubblico, un amuri, il suo, che contiene tutto l'amore per la sua famiglia, i Fiorello, e per la sua Sicilia, nonostante la “munnizza” e i forti contrasti, una terra che va difesa, non abbandonata ma salvata, un po' come farà Isabella, la protagonista del romanzo, che allevierà il dolore dei genitori e salverà così anche se stessa.