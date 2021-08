Perché gli incontri online sono diventati così popolari

di: Francesco Accardi - del 2021-08-31

Se fino ad alcuni anni fa era raro trovare coppie nate grazie ai siti di incontri in linea, le cose sono cambiate in fretta. Ultimamente c’è stato un boom di siti, applicazioni e piattaforme per innamorarsi e flirtare online, dalle più generiche a quelle dedicate a nicchie specifiche. Ma che cosa ha causato questo fenomeno? Scopriamone insieme le cause principali.

1. Effetto quarantina

Come non citare una delle spiegazioni più lampanti? Durante i lockdown, la possibilità di uscire e conoscere nuove persone in pub e locali è improvvisamente svanita. È rimasta, invece, la voglia dei single di trovare compagnia ed emozioni: l’unica soluzione rimasta è quella di spostare i flirt online. Per molti, non avere la pressione degli incontri di persona è stata persino un’occasione per conoscersi meglio in chat, aprendosi agli altri con maggiore sincerità.

2. Ogni giorno si impara qualcosa di nuovo

Uno dei punti di forza degli incontri in linea è che danno la possibilità di connettersi con persone di tutto il mondo, senza doversi spostare da casa. Nelle chat internazionali è possibile chattare con single da ogni parte del globo. Se durante l’ultima vacanza a Manila sei rimasto conquistato dalle ragazze filippine , questa è l’occasione per conoscerle con comodità da casa. Anche se i viaggi al momento sono difficili puoi lo stesso farti affascinare dalle bellezze del Sudest asiatico. Senza prendere l’aereo, puoi farti insegnare alcune parole di filippino vedendovi in webcam. Si dice spesso che l’amore non ha confini, e i siti per appuntamenti online confermano questa idea, rendendo semplici i contatti con single di ogni nazione e area geografica.

3. Calo degli incontri tradizionali

Una volta, tanti incontri avvenivano tramite gruppi parrocchiali, oppure attraverso conoscenze in comune e appuntamenti organizzati da familiari e amici. Al giorno d’oggi, però, le comunità locali sono spesso meno solide di un tempo, a causa delle migrazioni interne al Paese, dello spostamento da Sud a Nord e dell’accentramento nelle città principali. Molti vivono lontano dal loro luogo di nascita, per ragioni di studio o lavoro, e non hanno quindi a disposizione una rete sociale attraverso cui fare nuove conoscenze per innamorarsi. Se si aggiunge a questo il fatto che tanti sono cronicamente impegnati, tra straordinari in ufficio e lavori part-time per arrotondare, non è difficile immaginare perché fare incontri in modo tradizionale sia sempre più difficile. Ancora una volta, la pandemia ha poi reso le cose ancora più complicate facendo calare il numero di eventi, concerti e festival a cui socializzare. Il passaggio ai siti di incontri, accessibili in qualunque momento e da qualunque luogo, è stata dunque la soluzione più naturale a questo problema.

4. Nuove opportunità tecnologiche

Con il rapido avanzare delle tecnologie, aumentano di pari passo i servizi di tutti i tipi che si basano su queste nuove opportunità. Quando internet era ancora nella sua infanzia già nascevano continuamente nuove chat come IRC per chiacchierare dei propri hobby con sconosciuti o flirtare con single online. Le webcam e i servizi di chat video hanno portato a un nuovo modo di conoscersi, guardando negli occhi l’altra persona. L’avvento degli smartphone ha visto un proliferare di app per tutti i gusti, da quelle dedicate agli incontri occasionali a quelle per chi è in cerca di relazioni a lungo termine, oltre a centinaia di altre pensate per nicchie e gruppi di persone specifici. Con nuove opportunità tecnologiche cresce anche l’offerta di siti per incontri. La realtà virtuale è già la prossima frontiera, per organizzare appuntamenti che sembrano reali anche se ci si trova in parti diverse del mondo.

Tra progresso tecnologico, cambiamenti sociali ed eventi imprevisti, tante circostanze hanno contribuito alla rapida e inarrestabile crescita dei servizi per incontri in linea. Il settore non mostra segni di rallentamento e, sicuramente, anche negli anni a venire continueremo a conoscere single e innamorarci online. E chissà quali altri servizi innovativi ha in serbo il futuro.