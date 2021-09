Salemi, convocato Consiglio Comunale. Ecco l'ordine del giorno

di: Redazione - del 2021-09-01

Comnvocato il Consiglio Comunale di Salemi per giorno 7 Settembre 2021 alle ore 18:00 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Nomina scrutatori;

2. Approvazione verbali sedute precedenti;

3. Comunicazioni;

4. Interrogazioni, interpellanze e mozioni;

5. Approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali (ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000) e autorizzazione alla stipula;

6. Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria.