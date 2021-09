Il Canada sta per riaprire le frontiere: hai chiesto l'eTA per entrare nel paese?

di: Luca Beni - del 2021-09-01

L'ultimo aggiornamento della normativa italiana sui viaggi, risalente all'11 agosto 2021 e dettato dal ministero della Salute, ha modificato i cinque elenchi dei Paesi da e verso i quali si può o non si può viaggiare. Le regole, elaborate per fronteggiare l'avanzata della pandemia, prevedono cinque fasce di rischio. Per ognuna di queste fasce sono valide differenti limitazioni all'uscita e all'ingresso del territorio nazionale. La nuova ordinanza rimarrà in vigore fino al prossimo 30 agosto 2021. E per il Canada quali sono le regole previste?

Viaggiare in Canada: tutto ciò che devi sapere

Le disposizioni riportate nell'aggiornamento dello scorso 11 agosto e descritte in maniera dettagliata sul sito Viaggiare Sicuri stabiliscono che chi viaggia per turismo verso il Canada è soggetto a obbligo di tampone e isolamento fiduciario di 5 giorni, sia al momento dell'ingresso in Canada che in Italia. A questo si aggiunge l'obbligo di un ulteriore tampone di controllo trascorso il periodo appena indicato. All'arrivo è necessario registrarsi sull'app ArriveCAN, mentre al momento del rientro in Italia è obbligatorio compilare il modulo dPLF (EU Digital Passenger Locator Form). Nonostante in linea teorica l'ingresso dall'Italia sia consentito per turismo, le frontiere canadesi saranno chiuse fino a nuovo ordine: secondo indiscrezioni, il Canada dovrebbe riaprire definitivamente le proprie frontiere il prossimo 30 agosto. Al momento, possono viaggiare da e per il Canada i residenti, gli studenti iscritti a qualsiasi corso di studi situato nel Paese nordamericano e tutti coloro che hanno un contratto di lavoro valido nel territorio canadese. Naturalmente, chi avesse intenzione di visitare il Paese nei prossimi mesi dovrà richiedere l' eTA per il Canada , un'autorizzazione di viaggio obbligatoria per chiunque volesse entrare in aereo senza visto. Grazie alla compilazione di un modulo online, l'eTA può essere richiesta in maniera semplice e veloce. Il prezzo è di 19,95 euro a persona.

L'eTA per il Canada: come si richiede e quali sono le sue caratteristiche?

Come si effettua la richiesta e a quali step è necessario attenersi? L'eTA per il Canada viene spedita sull'indirizzo e-mail del richiedente dopo che questo ha compilato il modulo di richiesta online e versato i 19,95 euro previsti dalla legge canadese. È possibile pagare con carta Visa, Nexi, Mastercard, PostePay, American Express o tramite conto PayPal. L'eTA verrà recapitata tramite e-mail entro poche ore dalla richiesta. L'iter è semplice e non prevede alcuna complicazione. Ma per quale motivo c'è bisogno di un'eTA per entrare in Canada? Chi si reca nel Paese in aereo per una vacanza, una visita a familiari e/o amici, un viaggio d'affari, deve effettuarne richiesta. Anche i minori devono richiedere il documento. Soltanto chi è già in possesso di un passaporto canadese o del visto (necessario per restare in Canada per un periodo superiore a 6 mesi) non è tenuto a richiedere l'eTA. Anche chi raggiunge il Paese in auto, treno, nave o autobus non ha bisogno di un'eTA.

Cosa vuol dire eTA Canada?

L'acronimo eTA vuol dire "Electronic Travel Authorization". L'eTA per il Canada, infatti, non è un documento fisico, ma un'autorizzazione elettronica che sostituisce il visto, più costoso e difficile da ottenere. Le richieste vengono valutate una per una dal Ministero per l'Immigrazione, i Rifugiati e la Cittadinanza del governo canadese (IRCC) e vengono accordate a tutti coloro che non costituiscono una minaccia per la sicurezza interna. L'eTA viene controllata al momento del check-in per il volo in partenza per il Canada. Per ottenere l'eTA Canada bisogna soddisfare i seguenti requisiti:

• possedere la nazionalità di un Paese europeo

• non essere in cerca di lavoro

• non costituire un rischio per la salute pubblica e la sicurezza interna

• non aver mai commesso crimini

• non aver mai violato le leggi sull'immigrazione

Validità dell'eTA per il Canada