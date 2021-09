Gibellina, evento scout "Guidoncini Verdi", specialità di quest'anno la squadriglia

di: Comunicato Stampa - del 2021-09-06

14 squadriglie di ragazzi dai 12 ai 16 anni, appartenenti a 6 gruppi scout diversi, si sono dati appuntamento a Gibellina Domenica 5 Settembre per un evento atteso da tempo, i Guidoncini Verdi. La giornata ha visto protagonisti i ragazzi che quest'anno hanno lavorato per le "specialità di squadriglia" e hanno visto riconosciuto il loro lavoro dai capi della pattuglia regionale dell'Agesci.

Giornalismo, esplorazione, olimpia, artigianato sono solo alcuni degli ambiti in cui i ragazzi si sono cimentati quest'anno, con tutte le difficoltà dovute all'attuale situazione. Tante riunioni online, tanta "distanza", ma anche tanta voglia di realizzare i loro sogni e tanto impegno.

L’ evento solitamente coinvolge tutti i gruppi siciliani ma quest'anno, per una migliore gestione della giornata, è stato svolto a Gibellina e ha coinvolto la zona dei Fenici, a cui corrisponde la provincia di Trapani e la zona Concordia, di cui fanno parte i gruppi di Sciacca, Menfi e Ribera.

"Un grazie particolare al Sindaco di Gibellina per l'opportunità concessa di svolgere qui, in questa piazza, un evento così importante" ha commentato l'incaricata alla branca E/G della Zona dei Fenici Vita Accardi; "è davvero bello vedere così tanti ragazzi per le strade di Gibellina e speriamo davvero che in futuro ci possano essere sempre più di questi eventi" è stata la risposta del Primo Cittadino.

Partecipi e impegnati nell'organizzazione anche i responsabili della zona Concordia, Leonardo Scuderi e Annalisa Fucà, che hanno organizzato l'evento e un rappresentante della pattuglia regionale, Marilinda Lo Cascio, che ha consegnato ad ogni sq la tanto attesa bandierina verde, simbolo del traguardo raggiunto.

Dai ragazzi ai capi, a farla da padrone è stata l’emozione per un evento che lo scorso anno non si è svolto e che ha permesso invece quest’anno a tutti di respirare un po’ di quella normalità a cui tutti non vediamo l'ora di ritornare.