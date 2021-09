Resta aggiornato sui cybercrime: 5 modi per aiutare a proteggerti

di: Luca Beni - del 2021-09-08

Il cybercrime è tutta quella categoria di crimini che vengono commessi online, che possono andare da violazioni della sicurezza, a frodi, a furti d’identità. Spesso non ci si rende conto di quanto possa essere semplice evitare di cadere vittima di questi crimini, utilizzando qualche strumento o cambiando qualche abitudine. Abbiamo raccolto per te 5 consigli per proteggerti quando sei sul web o navighi, in modo tale da aiutarti ad essere sicuro e tranquillo in qualunque attività online.

Fai attenzione a dove lasci i tuoi dati

Qualsiasi sito può potenzialmente essere non sicuro per i tuoi dati. In particolare, esistono molti criminali del web che escogitano trappole e stratagemmi perché tu inserisca dati o informazioni bancarie. Ogni volta che usi le tue informazioni su internet, fai attenzione che il sito sia riconosciuto e sicuro.

Nel caso dell’intrattenimento e del gioco come per i casinò online, non è difficile trovare i siti più affidabili, perché si può contare sulla certificazione governativa ADM. In questo modo si può essere tranquilli che il portale rispetti delle norme nazionali sulla gestione dei dati, e protegga i suoi utenti. Tutti i migliori casinò online autorizzati a operare offrono vantaggiosi bonus per giocare a slot machine, poker, roulette, dadi. Collegare un conto di gioco sarà importante per poter poi depositare e prelevare le eventuali vincite ottenute grazie ai giochi di casinò.

Usa delle password forti

Le norme di sicurezza sul web suggeriscono che le migliori password hanno almeno 10 caratteri, con un mix tra caratteri maiuscoli, minuscoli, numeri e simboli. È importante anche non utilizzare le stesse password in siti diversi.

Anche chi ha una memoria di ferro può beneficiare da un software di sicurezza per le password, per conservarle e non rischiare di perderle. Esistono alcuni generatori di password che possono tornare utili, come quello di Google, che navigando con Chrome potrebbe anche generare automaticamente una password consigliata che è sicura e molto complessa.

Aggiorna i tuoi software

Spesso gli hacker sfruttano delle brecce o errori nei software per avere accesso al sistema. Quando gli sviluppatori migliorano la versione del programma per avere una maggiore sicurezza, avrai grandi vantaggi di sicurezza se installi la nuova versione. In questo modo, le vecchie falle possono essere dimenticate, poiché non saranno più accessibili dagli hacker che le hanno trovate. Anche utilizzando uno smartphone è sempre necessario aggiornare le app.

Considera un abbonamento VPN

Le VPN ( Virtual Private Network ) possono aumentare la sicurezza durante la navigazione. Questo funziona grazie all’interposizione di un altro server che permette di non esporre il proprio IP. Inoltre, il traffico è criptato così anche nel caso in cui fosse intercettato non potrebbe essere decifrato.

I servizi di VPN inoltre possono anche dare altri vantaggi, come quello di simulare la posizione in un altro paese, in modo da accedere a siti o cataloghi esclusivi di quel paese. Viene spesso utilizzato nel contesto dei servizi di streaming come Netflix.

Controlla le impostazioni dei social network

Spesso non ci si rende conto di quante informazioni sensibili sono condivise di nostra spontanea volontà. Dati semplici come il cognome da nubile di nostra madre o il nome del nostro cane sono spesso utilizzati come domande di sicurezza da molti portali e applicazioni, e altrettanto spesso condivise su Facebook o Instagram.

Alcuni cybercriminals utilizzano delle ricerche sui profili social per trovare informazioni private e utilizzarle per far breccia nella sicurezza di quell’utente. La regola generale da seguire è quella del condividere il meno possibile per non esporsi.