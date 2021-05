Salemi, nuovi pali dell'illuminazione pubblica. Il Comune investe oltre centomila euro

di: Comunicato Stampa - del 2021-05-10

In corso a Salemi un intervento per migliorare l'illuminazione pubblica. Gli operai della 'City Green Light Srl' sono al lavoro per la sostituzione dei pali dell'illuminazione, dei bracci a muro e delle lanterne storiche in diverse zone della città e delle contrade in cui i vecchi lampioni erano ormai in disuso.

L'intervento è stato disposto dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, che aveva appostato una somma ad hoc nel bilancio di previsione: l'investimento stabilito è di oltre centomila euro.

"L'illuminazione pubblica era una delle priorità stabilite - dicono Venuti e l'assessore ai Lavori pubblici, Calogero Angelo -. Da tempo era necessario un intervento su questo aspetto, sia per un ulteriore aumento del decoro che per la sicurezza, e così, appena è stato possibile, in fase di redazione del bilancio di previsione, non abbiamo avuto dubbi sulla necessità di un deciso investimento per il miglioramento degli impianti".