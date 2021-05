Liceo M. Cipolla, incontro online su Sciascia in occasione del centenario della nascita dello scrittore

di: Comunicato Stampa - del 2021-05-12

In occasione del centenario della nascita scrittore Leonardo Sciascia, Giovedì 13 maggio alle ore 11,10 sulla piattaforma Gsuite del Liceo Scientifico Michele Cipolla si svolgerà un evento on line che verterà sulla figura dell’intellettuale siciliano, spirito libero ed anticonformista .

All’incontro sarà presente Gaetano Savatteri, scrittore e giornalista cresciuto a Racalmuto e autore, tra gli altri, dei gialli editi da Sellerio da cui è tratta la serie televisiva Màkari, recentemente andata in onda su rai1. Si presenteranno i libri Sciascia l’eretico. Storia e profezie di un siciliano scomodo (ed. Solferino) scritto da Felice Cavallaro, giornalista del Corriere della Sera, e Dalle parti di Leonardo Sciascia (ed. Zolfo) di Salvatore Picone, giornalista di Repubblica, e Gigi Restivo, giornalista, sindaco di Racalmuto e presidente della Fondazione Sciascia. Oltre agli autori sarà presente Lillo Garlisi, direttore della casa editrice Zolfo e il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano.

Anche gli alunni daranno il loro contributo alla giornata con prodotti multimediali: un video realizzato dalle classi II A, II B e II C "Sciascia e i luoghi della memoria" e un altro video proposto dalle classi V A, V B,V C, V G e V F "Sciascia: intellettuale fuori dal tempo".

I lavori sono stati seguiti dai docenti: Gianni Calabrese, Antonella Denaro, Rosalinda Signorello, Anna Maria Maltese , Antonella Pellicane, Gisella Parrino, Ileana Sparacia. L’evento è organizzato attraverso la colleborazione tra il Liceo Scientifico “Michele Cipolla” di Castelvetrano e le associazioni “Selinunte Cunta e Canta” e Casa Sciascia di Racalmuto.

“Siamo molto contenti di questa intesa con i licei castelvetranesi per organizzare incontri con protagonisti della cultura nazionale, - dice Umberto Leone, presidente dell’associazione e moderatore dell'incontro – e ringraziamo tantissimo la preside e i docenti per la collaborazione e il prezioso lavoro svolto. Spero anche che la nostra associazione sappia sfruttare l’occasione per avvicinare i giovani al mondo dell’arte, della cultura e dell’impegno sociale. Crescere con gli artisti, poter avere l’occasione di incontrarli da vicino è un privilegio e bisogna fare in modo che i ragazzi abbiano queste possibilità.”

L’Istituto Michele Cipolla, nel corso degli anni, ha promosso diversi progetti di cittadinanza attiva, a cui gli studenti hanno risposto mostrando sempre grande interesse e attenzione.

“La mission”della scuola, ha dichiarato la Dirigente Dott.ssa Gaetana Maria Barresi, “è quella di cooperare allo sviluppo del futuro cittadino: libero , consapevole e critico per una società multiculturale e globale , nel rispetto di valori civili, morali e legali, funzionali all’organizzazione democratica della società, favorendo così lo sviluppo di un’autonomia di giudizio e di strumenti mentali indispensabili per saper discriminare le varie forme di comportamento ed arginare i fenomeni negativi, emarginandoli dalla coscienza collettiva.”