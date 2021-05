Viaggi d'affari: come ottimizzare i tempi delle trasferte con i jet privati

di: Luca Beni - del 2021-05-14

(ph. https://www.lussostyle.it/)

Un viaggio di affari può rappresentare un momento davvero fondamentale e importante per la crescita del business e organizzare la trasferta, per un'azienda, dovrebbe sempre risultare agevole.

In particolare, è necessario gestire al meglio ogni aspetto dello spostamento, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria, in cui oltre alla primaria necessità di ottimizzare i tempi del viaggio, risulta importante anche individuare soluzioni in grado di evitare il più possibile assembramenti e interazioni con sconosciuti.

Per questa ragione, un’opzione sempre più gettonata tra le imprese è senza dubbio quella del noleggio di un aereo privato.

I vantaggi dei jet privati: dal lavoro in quota alla sicurezza

Scegliere il servizio di noleggio di un jet privato consente di risparmiare tempo e viaggiare in completa sicurezza e nel massimo comfort, garantito da un servizio interamente personalizzato sulla base delle esigenze del cliente.

Organizzare una trasferta di lavoro optando per un volo privato significa anche avere interamente a propria disposizione gli ambienti interni del velivolo, con la possibilità di trascorrere momenti rilassanti oppure di lavorare in quota, naturalmente sempre nel pieno rispetto della privacy. Il tutto grazie alla possibilità di richiedere il wi-fi a bordo e l’allestimento di sale dedicate per condurre in tutta tranquillità riunioni con potenziali clienti e partner commerciali.

Inoltre, è possibile contare su personale di volo specializzato, con piloti di grandissima esperienza e assistenti altamente qualificati a disposizione per rendere ogni spostamento al tempo stesso indimenticabile e del tutto sicuro, con l’osservazione dei protocolli igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente in merito alla prevenzione del contagio da Coronavirus.

Sempre a questo proposito, è bene ricordare come ogni jet privato venga sottoposto a rigorosi controlli e a processi di igienizzazione sia prima di ogni nuovo decollo che al rientro in aeroporto, così da garantire sempre i più alti standard di sicurezza.

Infine, per ottimizzare ulteriormente i tempi della trasferta è possibile beneficiare del servizio di trasporto su terra, sia per consentire a dipendenti e collaboratori di arrivare in aeroporto, sia per raggiungere il luogo del meeting o del soggiorno una volta giunti a destinazione, evitando i rallentamenti molto di frequente provocati dai mezzi pubblici.

Noleggiare un jet privato in pochi click ed evitare lo stress del check-in

Per assicurare una gestione ottimale della prenotazione alle imprese, le migliori realtà della business aviation mettono a disposizione la possibilità di richiedere un preventivo personalizzato direttamente online.

Naturalmente, in questi casi per le aziende è possibile disporre preventivamente, grazie a dettagliate schede descrittive, di una panoramica completa per quello che riguarda le principali caratteristiche dei jet privati della flotta delle compagnie, così da avere piena conoscenza delle opzioni che verranno proposte e scegliere quella più in linea alle proprie preferenze.

Si può scegliere spesso tra una vasta gamma di velivoli, a seconda del numero di persone ma anche della tratta da affrontare: dagli entry level jet agli ultra long range, passando per i midsize jet e gli heavy jet, ogni mezzo viene sottoposto a manutenzione periodica e a controlli rigorosi prima di ogni nuovo decollo.

Per quanto riguarda invece gli orari dei voli, un altro importante aspetto da sottolineare è senza dubbio la flessibilità di cui è possibile beneficiare optando per il noleggio di un jet privato piuttosto che per un volo di linea. Le più importanti realtà del settore, infatti, si impegnano non soltanto per mettere ogni impresa nelle condizioni di partire quando più opportuno ma anche per rimodulare la partenza in caso di imprevisti dell’ultimo momento in azienda.

Organizzare una trasferta di lavoro scegliendo un volo in jet privato, in ogni caso, permette anche di ottimizzare i tempi per quello che riguarda il check-in, che, grazie a controlli più snelli e rapidi, non richiede di presentarsi in aeroporto due ore prima della partenza, come nel caso dei voli di linea.

Con un aereo privato, quindi, sarà possibile eliminare qualsiasi situazione stressante e permetterà di affrontare al meglio la trasferta di lavoro.