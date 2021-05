del 2021-05-20

(ph. rainews.it)

È morto Antonio Vaccarino, ex Sindaco di Castelvetrano. Come riporta tp24.it a provocare il decesso è stato un arresto cardiaco mentre lo stesso si trovava nel reparto Covid dell’ospedale di Catanzaro dopo aver contratto il virus in carcere. Inutili le richieste dei legali che per più di un anno avevano vanamente chiesto i domiciliari che erano stati da poco accordati.